بالفيديو.. رسائل الرئيس للحكومة فى إطلالة إخبارية مع رحاب عبد اللاه

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الرئيس السيسى يوجه رسائل شديدة اللهجة للحكومة

الطلاب يتفوقون على “التعليم” فى أولى مواجهات موقعة الثانوية

حماس توافق على تسليم مصر قائمة بالعناصر التكفيرية الهاربة من غزة لسيناء

زواج “صلاح ولبنى” بعد سنوات الفراق والوحدة على أرصفة المهندسين

دراسة تكشف أثر المسلسلات التركية على المرأة الصعيدية