أخبار مصر للساعة 10.. الأهلى يهزم الأفريقى ويصعد لدور الثمانية بالكونفدرالية

نشر "اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والتقارير المهمة، فى مقدمتها صعود الأهلى لدور الثمانية ببطولة الكونفدرالية بعدما فاز 5/4 على الأفريقى بركلات الجزاء الترجيحية خلال المباراة التى أُقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، باستاد رادس فى إياب دور الـ16 الإضافى بالكونفدرالية.

ورصد "اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، ردود الأفعال على اعتذار الرئيس السيسى، لنقابة المحامين، واحتوائه الأزمة التى كانت قائمة بين النقابة ووزارة الداخلية، فى أعقاب تعدى ضابط على محام بدمياط.

وقدم اليوم السابع تغطية لافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى 39 مشروعًا جديدًا نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من الوزارات، وتأكيدات الرئيس أنه لن يتهاون فى أى وقائع إهدار للمال العام

وإلى أهم العناوين..

- الأهلى يهزم الأفريقى بركلات الترجيح ويصعد لدور المجموعات

- الصحة: حالة وفاة نتيجة لهبوط بالدورة الدموية و28 إصابة بامتحانات الثانوية

>- وزارة التضامن: إجراء امتحان تكميلى للمتقدمين لوظائف التأمينات

>- المتحدث السابق باسم الطب الشرعى: "الزند" استدعانى وأبلغنى بإعادتى لمنصبى

- "الأناضول" تعترف: استثمارات غربية بمصر بقيمة 138مليار دولار منذ عزل مرسى

- "واتس آب اليوم السابع": انتشار القطط أسفل أسرّة مستشفى السنطة بالغربية

- الصادق المهدى: طالبت السيسى بالعفو عن الإخوان الصادر ضدهم أحكام بالإعدام

>- واتساب اليوم السابع:بالفيديو..سكان القطامية يحرقون مقطورة بعد مصرع 3أشخاص

>- الرئيس السيسى يلتقى وزير شئون المغاربة بالاتحاد الأفريقى بحضور سامح شكرى

>- البنك المركزى: تراجع الاحتياطى الأجنبى لـ19.6 مليار دولار

- النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التركية تحطم أحلام أردوغان فى نقل الحكم إلى رئاسى.. العدالة والتنمية يخسر الأغلبية والأكراد يحققون المفاجأة ويحصدون أكثر من 10%..واتجاه نحو تشكيل حكومة ائتلافية

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- نائب بلاتر السابق فى مهب الريح..تقارير الـ"BBC" تؤكد تلقيه 10 ملايين دولارمن الفيفا لحسابه الخاص..ووزير الشباب المصرى الأسبق يكشف المستور:جاك وارنر قال لنا:"الصوت بمليون دولار إذا أردتم مونديال 2010"

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- كلوى كاردشيان بإطلالة مثيرة باللون الأزرق فى شوارع نيويورك

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- ألكسندر سكارسجارد يؤكد ارتباطه بأليكسا هونج بنشر صور تجمعهما

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- بالفيديو.. فلاح وأبناؤه يسحلون مواطنا ويمزقون جسده بالمحلة بتحريض من خفير شرطة

- بالفيديو..العدوان على بورتو”أم محمود”..حى”منشية ناصر”يتجاهل العشوائيات ويزيل” حمام سباحة الغلابة”

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>- بالفيديو.. قبل مواجهة الإفريقى.. الأهلى “الملك” على ملاعب تونس.. حكاية 4 أهداف “قتلت التوانسة” ومنحت الشياطين الحمر 3 ألقاب

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>- عمرو زكى: سأتزوج فى أكتوبر “خوفًا من غضب ربنا”

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>- حصاد امتحانى اللغة العربية والتربية الدينية لطلبة الثانوية العامة

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