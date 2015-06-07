"اليوم السابع" ينفرد بنشر صور وأسماء أوائل الإعدادية بالبحيرة

حصل "اليوم السابع" على أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالبحيرة وجاء فى المركز الأول سارة طه عبد الحليم أحمد يونس بمجموع 299.5 درجة بمدرسة الشهيد نبيل السيد زكى الإعدادية، كما جاء فى المركز الثانى محمد سلامة أحمد إبراهيم سلام بمجموع 299، والثانى مكرر كل من دنيا محمد عبد المنعم والطالبة مى وحيد عبد العزيز حبيب وعبد الله عبد المحسن عبد اللطيف باشا ومحمد عيد مكين مصطفى ومحمد حامد نصر حرحش.

وجاء فى المركز الثالث شهد وائل سمير عبد العزيز بدر بمجموع 298.5، وجاء بالثالث مكرر كل من ياسمين خالد عبد المنعم قديحة وإسماعيل صبرى إسماعيل العسال وإسراء عبد الحميد وعبد الحفيظ بدوى وأروى عبد الناصر فرج إبراهيم وعبد الرحمن أشرف حسن المنياوى وأروى وجدان عبد الرحمن القزاز وأسماء مبارك عطية الشخيبى وأسماء أيمن مشالى وآلاء سمير محمود غازى وتسبيح خالد حرفوش وأميرة على عبد العزيز ورنا نبيل الحسينى الشيخة ومنار على إبراهيم على الشيخ.



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