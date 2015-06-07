بالصور.. اكتشاف 6 مقابر أثرية بأسوان تحتوي على 20 مومياء

قال نصر سلامة مدير عام أثار أسوان والنوبة، أنه تم إكتشاف 6 مقابر أثرية تعود للعصر المتأخر (الأسرة الـ 26) بمحيط ضريح الأغاخان بغرب أسوان، وذلك ضمن أعمال الحفائر التي تجريها البعثة المصرية العاملة بأسوان والنوبة. وأن هذا الإكتشاف جاء بمجهودات البعثة المصرية العاملة بالمنطقة وبمشاركة جميع العاملين بأثارأسوان.

وأضاف الدكتور أحمد صالح مدير أثار أسوان، أن المنطقة حول مقبرة الأغاخان، لها أهمية تاريخية لأنها إمتداد لمقابر النبلاء الموجودة في البر الغربي بأسوان، التي تعود للدولة القديمة والوسطى والحديثة، وبالكشف عن المقابر الستة الأثرية الجديدة التي تم إكتشافها بمحيط ضريح الأغاخان يكتمل التاريخ الفرعوني لهذه المنطقة «الجبانة القديمة لمدينة اسوان» لأنها تعود للعصر المتأخر «الفترة ما بين الأسرة 26- والأسرة 30» . وأضاف صالح إن المقابر الجديدة التي إكتشفتها البعثة المصرية تحتوي على 20مومياء وبقايا مومياوات في حالة جيدة.

وأضاف أن المومياوات التي عثر عليها في المقابر المكتشفة تلقي الضوء على عملية التحنيط في العصر المتأخر، كما أنها تمثل جبانة للجنود الذين كانوا يقيمون في قلعة الفنتين في هذا العصر.