بالفيديو - طرد محمد هاني بعد 40 ثانية من دخوله الملعب

بعد 40 ثانية فقط من دخوله الملعب تدخل محمد هاني لاعب الأهلي بعنف على هشام بالقروي لاعب الإفريقي ليتسبب في طرده من لقاء كأس الكونفدرالية يوم الأحد.

ويحل الأهلي ضيفا على الإفريقي في إياب دور الـ16 الثاني من كأس الكونفدرالية بعد أن انتصر 2-1 في الذهاب.

ففي الدقيقة 77:10 دخل هاني للملعب بدلا من عماد متعب وفي الدقيقة 77:59 تدخل اللاعب الشاب بقوة على بالقروي في كرة مشتركة ليسقط اللاعب التونسي ثم يحاول دهس رأس بديل الأهلي.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه اللاعبين بعد اشتباكات لفظية بين لاعبي الفريقين.

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