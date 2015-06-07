بالفيديو - الأهلي يبطل سحر ' دقيقة رادس ' ويقصي الإفريقي بدراما ركلات الترجيح

تأهل الأهلي إلى مرحلة المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية التي يحمل لقبها، بالفوز على الإفريقي 5-4 بركلات الترجيح اليوم الأحد. بعد انتهاء الزمن الأصلي بفوز الفريق التونسي 2-1.

وانتهى الوقت الأصلي لمباراة إياب دور الـ16 بفوز الإفريقي التونسي 2-1. وعادل الإفريقي بهذه النتيجة، فوز الأهلي في مباراة الذهاب بنفس النتيجة.

تقدم الإفريقي أولا عن طريق زهير الزوادي في الدقيقة السابعة.

وانتظر الأهلي حتى الدقيقة 60، ليسجل البديل عماد متعب هدف التعادل.

ولكن نادر الغندري خطف هدف الفوز للإفريقي في الدقيقة الثامنة من الوقت الضائع، لتتجه المباراة لركلات الترجيح.

وبعد الهدف، شبهه معلق المباراة التونسي بهدف محمد أبو تريكة للأهلي في الصفاقسي على ملعب رادس في الدقيقة الأخيرة والذي منحه كأس دوري أبطال إفريقيا 2006.

تقدم تونسي

اعتمد فتحي مبروك المدير الفني للأهلي على العائد من الإصابة حسام عاشور بجانب حسام غالي في وسط الملعب.

ولعب بيتر إيبيموبوي كمهاجم وحيد.

لم ينتظر الإفريقي سوى 7 دقائق ليستغل ثغرة في الجانب الأيمن للأهلي، لينفرد الزوادي بمرمى شريف إكرامي ويضع الكرة من فوق حارس الفريق الأحمر.

شاهد الهدف

وسيطر الإفريقي بعد الهدف.

وجاءت أول فرص الأهلي في الدقيقة 24، بتسديدة من وليد سليمان ردها الحارس فاروق بن مصطفى، وفشل إيبي في متابعتها.

شوط مثير

شارك متعب في بداية الشوط الثاني بدلا من إيبي.

وتعرض شريف إكرامي لإصابة خطيرة بعد خروجه من منطقة الجزاء، وخرج من الملعب على محفة. ليشارك أحمد عادل عبد المنعم بدلا منه.

شاهد لقطة الإصابة

وأخيرا، نجح متعب في الدقيقة 60 في تسجيل هدف التعادل بعد تمريرة سحرية من حسام غالي.

شاهد الهدف

سيطر الأهلي بشكل أكبر بعد هدف التعادل، ولكن متعب تعرض لإصابة ثانية.

خرج متعب، وشارك محمد هاني من أجل دعم وسط الفريق.

ولكن لم تمر دقيقة، وخرج هاني مطرودا من الملعب بعد تدخل عنيف على هشام بلقروي. أتبعه ضرب بدون كرة من مدافع الإفريقي، ليخرج هو الآخر مطرودا.

شاهد لقطة الطرد

بدأ الإفريقي في شن هجمات أكثر خطورة على الأهلي، ولكن حافظ الفريق الأحمر على النتيجة التي تؤهله حتى نهاية الوقت الأصلي.

احتسب الهدف 8 دقائق كوقت بدلا من ضائع، كان الإفريقي فيها الأخطر.

وفي الثواني الأخيرة من الوقت الضائع، نجح نادر الغندري في تسجيل هدف الإفريقي الثاني من رأسية بعد كرة ركنية لأصحاب الأرض. لتتجه المباراة نحو ركلات الترجيح.

شاهد الهدف القاتل

ركلات الترجيح

سجل تيجاني بلعيد الركلة الأولى للإفريقي، مسددا على يمين أحمد عادل عبد المنعم.

ورد عبد الله السعيد بالتسجيل من الركلة الأولى للأهلي.

وبنفس الطريقة، سجل بلال العيفة من الركلة الثانية للإفريقي. ورد وليد سليمان من الركلة الثانية للأهلي.

ونفذ زهير الزوادي الركلة الثالثة للإفريقي بنجاح، ورد حسام عاشور بالتسجيل للأهلي.

وأهدر حمزة العقربي الركلة الرابعة للإفريقي بالتسديد في العارضة. ولكن حارس الإفريقي تصدى لركلة محمد نجيب من الأهلي.

وعاد ياسين ميكاري للتسجيل للإفريقي من الركلة الخامسة. ورد سعد الدين سمير بالتسجيل للأهلي.

واتجه اللعب إلى ركلة لركلة.

تصدى أحمد عادل عبد المنعم لركلة عماد المنياوي نجم الإفريقي.

وبطريقة غريبة، أهدر صبري رحيل الركلة السادسة للأهلي.

تكفل القائم الأيمن برد الركلة السابعة للإفريقي من سيف الدين الجزيري.

وأخيرا .. سجل رمضان صبحي من الركلة السابعة للأهلي.