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المنتخب: إكرامي خارج مواجهة تنزانيا.. والإعلان عن أسماء الحراس

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المنتخب: إكرامي خارج مواجهة تنزانيا.. والإعلان عن أسماء الحراس المنتخب: إكرامي خارج مواجهة تنزانيا.. والإعلان عن أسماء الحراس

قرر أحمد ناجي مدرب حراس منتخب استبعاد شريف إكرامي حارس الأهلي من قائمة مواجهة تنزانيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، كاشفا عن أسماء حراسه الثلاثة.

ويستهل منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس الأمم، باستضافة تنزانيا يوم 14 يونيو الجاري.

ويلعب منتخب مصر مباراة ودية أمام مالاوي غدا الاثنين، بقائمة لا تضم لاعبي الأهلي والزمالك.

وقال ناجي لـFilGoal.com: "قررنا استبعاد إكرامي بسبب الإصابة، والاكتفاء بضم أحمد الشناوي حارس الزمالك مع الحارسين الموجودين حاليا مع الفريق".

وتابع "الشناوي سينضم لنا مع محمد عواد وعلي لطفي".

وتعرض إكرامي للإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة خلال عبور الإفريقي التونسي في دور الـ16 من كأس الكونفدرالية.

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