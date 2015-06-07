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اعتماد نتيجة الإعدادية بالبحيرة بنسبة نجاح 64.32%

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اعتمد قبل قليل، محافظ البحيرة الدكتور محمد سلطان، نتيجة امتحانات آخر العام للمرحلة الإعدادية (العام – المهنى) 2014/ 2015.

واعتمد محافظ البحيرة اليوم الأحد، نتيجة امتحان الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة والمهنية (مرحلة إتمام التعليم الأساسى) للعام 2014 – 2015، حيث بلغ عدد المتقدمين فى الإعدادية العامة 76192 طالبًا وطالبة، حضر منهم 75025، ونـجح منهم 48259 طالبًا بنسبة 64.32%.
>اليوم السابع -6 -2015
>وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية المهنية لهذا العام 6419 طالبًا وطالبة، حضر منهم 5693، نـجح منهم 4600 بنسبة 80.80%.

وأعلن الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إدارة بندر دمنهور التعليمية حصلت على المركز الأول فى الإعدادية العامة بنسبة 81.48%، تلتها إدارة الرحمانية التعليمية بنسبة 78.31%، وجاءت فى المركز الثالث إدارة شبراخيت التعليمية بنسبة 76.72.

اليوم السابع -6 -2015
>وفى الإعدادية المهنية، حصلت إدارة رشيد التعليمية على المركزين الأول بنسبة نـجاح 92.61%، كما جاءت فى المركز الثانى إدارة إدكو التعليمية بنسبة نـجاح 90.41 وفى المركز الثالث جاءت إدارة الدلنـجات التعليمية بنسبة نـجاح 85.43%.
>اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
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