إحالة أوراق متهم للمفتى قتل 3 تجار بالاشتراك مع آخر لسرقة أموالهم بسوهاج

قررت محكمة جنايات سوهاج مساء اليوم إحالة أوراق المتهم سيد – ف – س ومقيم بمركز طما الى فضيلة المفتى لاتهامه بالاشتراك مع آخر بقتل 3 تجار والاستيلاء على سيارتهم وأموالهم بدائرة المركز وحددت جلسة اليوم الثانى من شهر سبتمبر للنطق بالحكم .

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق وصفى وعضوية المستشارين عماد فتحى ويصا وبشير عبد الرؤوف بشير بأمانة سر سيد على بكر ورمضان حسن .

تعود أحداث القضية إلى شهر أغسطس عام 2011 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً من أهالى مركز طما بعثورهم على ثلاث جثث بها إصابات متفرقة بجميع أنحاء الجسم بطلقات نارية داخل سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الغربى.

وتبين أن الجثث للمجنى عليهم يسرى – س ورامى – ي وشريف – م ، وكشفت التحريات أن المجنى عليهم يعملون بمركز طما، وكانوا يستقلون سيارة ربع نقل وبحوزتهم مبالغ مالية ، وأن المتهم قام بالاشتراك مع آخر بالتربص للمجنى عليهم وأطلقا عليهم النيران للاستيلاء على سيارتهم ومبالغ مالية خاصة بهم.

وبعد تقنين الاجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر بدافع السرقة وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق .