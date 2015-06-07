بالصور.. اشتعال النيران فى كابلات كهرباء أمام سنترال الوراق
اندلعت منذ قليل النيران فى كابلات كهرباء أمام سنترال الوراق بمدينة وراق العرب التابعة لمحافظة الجيزة.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وانتقلت سيارة إطفاء إلى مكان اندلاع الحريق، وتحاول السيطرة على الحريق بمساعدة عدد من الأهالى. ومن جانب آخر ينتظر الأهالي وصول مسئولي شركة الكهرباء لإصلاح وإطفاء الحريق.\
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اشتعال النيران في كابلات كهرباء أمام سنترال الوراق
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تجمع عدد من الأهالى
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وصول سيارة تابعة للحماية المدنية للسيطرة على الحريق
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رجال الحماية المدنية يحاولون السيطرة على الحريق
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وصول سيارة تابعة للحماية المدنية للسيطرة على الحريق
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