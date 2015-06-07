بالصور.. اشتعال النيران فى كابلات كهرباء أمام سنترال الوراق

اندلعت منذ قليل النيران فى كابلات كهرباء أمام سنترال الوراق بمدينة وراق العرب التابعة لمحافظة الجيزة.

وانتقلت سيارة إطفاء إلى مكان اندلاع الحريق، وتحاول السيطرة على الحريق بمساعدة عدد من الأهالى. ومن جانب آخر ينتظر الأهالي وصول مسئولي شركة الكهرباء لإصلاح وإطفاء الحريق.\



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اشتعال النيران في كابلات كهرباء أمام سنترال الوراق



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تجمع عدد من الأهالى



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وصول سيارة تابعة للحماية المدنية للسيطرة على الحريق



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رجال الحماية المدنية يحاولون السيطرة على الحريق



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وصول سيارة تابعة للحماية المدنية للسيطرة على الحريق