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بالصور.. اشتعال النيران فى كابلات كهرباء أمام سنترال الوراق

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اندلعت منذ قليل النيران فى كابلات كهرباء أمام سنترال الوراق بمدينة وراق العرب التابعة لمحافظة الجيزة.

وانتقلت سيارة إطفاء إلى مكان اندلاع الحريق، وتحاول السيطرة على الحريق بمساعدة عدد من الأهالى. ومن جانب آخر ينتظر الأهالي وصول مسئولي شركة الكهرباء لإصلاح وإطفاء الحريق.\

اشتعال النيران في كابلات كهرباء أمام سنترال الوراق -اليوم السابع -6 -2015
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اشتعال النيران في كابلات كهرباء أمام سنترال الوراق

تجمع عدد من الأهالى -اليوم السابع -6 -2015
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تجمع عدد من الأهالى

وصول سيارة تابعة للحماية المدنية للسيطرة على الحريق -اليوم السابع -6 -2015
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وصول سيارة تابعة للحماية المدنية للسيطرة على الحريق

رجال الحماية المدنية يحاولون السيطرة على الحريق -اليوم السابع -6 -2015
>

رجال الحماية المدنية يحاولون السيطرة على الحريق

وصول سيارة تابعة للحماية المدنية للسيطرة على الحريق -اليوم السابع -6 -2015
>

وصول سيارة تابعة للحماية المدنية للسيطرة على الحريق


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مصر 365