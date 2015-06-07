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واتساب اليوم السابع:بالفيديو..سكان القطامية يحرقون مقطورة بعد مصرع 3أشخاص

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استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع" مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "واتس آب اليوم السابع" WhatsApp Youm7، أرسل قارئ صورًا لانقلاب شاحنة محملة بالحديد على طريق القطامية، ما نتج عن الحادث مصرع 3 أشخاص، مشيرًا إلى أن الأهالى المقيمين بالقرب من موقع الحادث حرقوا الشاحنة.

شاركونا عبر رسائلكم فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع، عن طريق إرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة والشكاوى عبر رقم هاتف 01287692411 على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.
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المقطورة بعد انقلابها -اليوم السابع -6 -2015
>

المقطورة بعد انقلابها

أهالى القطامية يحرقون المقطورة بعد مصرع 3 أشخاص -اليوم السابع -6 -2015
>

أهالى القطامية يحرقون المقطورة بعد مصرع 3 أشخاص

المقطورة بعد حرقها -اليوم السابع -6 -2015
>

المقطورة بعد حرقها

رسالة القارئ -اليوم السابع -6 -2015
>

رسالة القارئ


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