واتساب اليوم السابع:بالفيديو..سكان القطامية يحرقون مقطورة بعد مصرع 3أشخاص

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع" مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "واتس آب اليوم السابع" WhatsApp Youm7، أرسل قارئ صورًا لانقلاب شاحنة محملة بالحديد على طريق القطامية، ما نتج عن الحادث مصرع 3 أشخاص، مشيرًا إلى أن الأهالى المقيمين بالقرب من موقع الحادث حرقوا الشاحنة.

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المقطورة بعد انقلابها



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أهالى القطامية يحرقون المقطورة بعد مصرع 3 أشخاص



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المقطورة بعد حرقها



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