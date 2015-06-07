موجز أخبار محافظات مصر.. الحبس 3 أشهر لنائب مأمور "فارسكور" بدمياط

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم الأحد، أبرزها أن محكمة جنح فارسكور قضت فى حكمها الصادر، بمعاقبة الرائد أحمد عبدالهادى، نائب مأمور مركز فارسكور، بالحبس 3 أشهر وكفالة 3 آلاف جنيه، فى واقعة التعدى على المحامى عماد سامى، بعد أن وجهت له إساءة استعمال السلطة والتعدى بالضرب على المحامى، وذلك بعدما قام بقذفه بالحذاء فى وجهه مما تسبب فى إصابته.

وقضت محكمة قنا العسكرية أحكامًا بالسجن المشدد 7 و10 سنوات، على 6 من عناصر الإخوان الإرهابية يتزعمهم 3 سيدات، لتورطهم فى أعمال تخريبية من خلال وضع مواد لاصقة على ماكينات البنوك بهدف تكدير السلم العام.

وتجددت الاشتباكات بين عائلتى الطويل والشطورى ببندر المنشأة جنوب محافظة سوهاج، مما نتج عنه احتراق منزل ملك عائلة الطويل، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، ولا توجد خسائر بالأوراح، وانحصرت التلفيات فى احتراق بعض المنقولات المنزلية.

وعلى جانب آخر دفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بتشكيلات من قوات الأمن وقوات من الأمن المركزى للفصل بين الطرفين، وتم فرض طوق أمنى بالمنطقة، وتمت السيطرة على الموقف. وترجع الواقعة عقب تلقى اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مركز شرطة المنشأة بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بمدينة المنشأة ووجود متوفين ومصابين.

وألقت الأجهزة الأمنية بقنا القبض على مستريح جديد بعد استيلائه على مليون و196 ألف جنيه. وتلقت أجهزة أمن قنا العديد من البلاغات ضد موظف تتهمه بالاستيلاء على مبالغ مالية من زملائه بالعمل وإيهامهم بتوظيفها.

وإلى أهم الأخبار:

- الحبس 3 أشهر لنائب مأمور "فارسكور" بدمياط وشهرا للمحامى وكفالة لإيقاف التنفيذ

- القضاء العسكرى بقنا يقضى بالحبس المشدد لخلية إخوانية يتزعمها 3 سيدات

- سقوط "مستريح" جديد بقنا بعد استيلائه على مليون و196 ألف جنيه

- احتراق منزل لعائلة الطويل فى تجدد الاشتباكات المسلحة بين عائلتين بسوهاج

- تأجيل محاكمة "مرسى" بتهمة التخابر مع قطر لـ10 يونيو

- مصرع وإصابة إرهابيين فى قصف جوى لبؤر مسلحين بشمال سيناء

- العثور على كميات كبيرة من معدات تصنيع القنابل داخل مزرعة دواجن بزفتى

- إبطال مفعول قنبلة أسفل عمود إنارة فى الغربية

- حركة إخوانية بالفيوم تتبنى مسئولية استهداف مركز شرطة يوسف الصديق بالرصاص

- لجنة حصر أموال الإخوان ترفع التحفظ عن مدارس الوادى بالمنصورة

- طالبان بالمنوفية يحرران محضراً لتخلفهما عن الامتحان بعد تغيير اسم مدرسة

- استبعاد رئيس لجنة ثانوية بالإسكندرية سمح لصحفيين بالتصوير داخل اللجنة

- أمن الشرقية يحدد الطالبتين المتهمتين بتسريب مادة اللغة العربية

- تعليم الشرقية يحيل الطالبتين المتورطتين فى تسريب امتحان العربى للتحقيق

- إلغاء ندب رئيس لجنة أبوكبير المتسببة فى تسريب امتحان"عربى" الثانوية العامة

- نقيب معلمى الشرقية: مكتبات تبيع إجابات امتحان اللغة العربية بكفر صقر

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