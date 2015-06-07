وفاة جنين داخل رحم أمه بعد رفض مستشفى الأقصر ولادتها لمدة 6 ساعات

واقعة جديدة من وقائع الإهمال الطبى داخل مستشفيات الأقصر، وهنا كان الإهمال الجسيم من نصيب سيدة وجنينها، حيث تسبب تأخير سيدة عن ميعاد ولادتها لمدة 6 ساعات داخل المستشفى حتى موعد إجراء العملية فى وفاة جنينها داخل بطنها، الأمر الذى كاد أن يتسبب فى انفجار رحمها.

البداية كانت بتوجه إحدى السيدات وتدعى "أم هاشم" لإجراء عملية ولادة قيصرية داخل مستشفى الأقصر العام، وطالبها مسئولو المستشفى بضرورة وجود زوجها معها، ولكن أكدت لهم أنه لا يوجد داخل مصر حيث إنه يعمل بالخارج، فتركوها حوالى 6 ساعات بالمستشفى حتى إجراء العملية لها، الأمر الذى تسبب فى وفاة الجنين داخل بطنها.

وبعد مرور تلك الفترة الكبيرة وإصابتها بحالة إعياء شديدة، أدخلها الأطباء غرفة العمليات ولكنهم وجدوا أن الجنين توفى، وأخرج الأطباء الجنين المتوفى.