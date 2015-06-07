سلفا كير يدعو السيسى لحضور الاحتفالات بعيد استقلال جنوب السودان

عقد مساء اليوم سامح شكرى، وزير الخارجية، جلسة مباحثات مع وزير خارجية جنوب السودان برنابا بنجامين حيث تناول معه تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية المزيد من تعميقها فى مختلف المجالات بِمَا يُحقَّق مصالح الشعبين الشقيقين.

وقال السفير بدر عبد العاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزير برنابا سلم الوزير شكرى فى مستهل اللقاء بصفته مبعوثًا شخصيًا من الرئيس سلفا كير دعوة موجهة من الرئيس كير إلى شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لحضور الاحتفالات بمناسبة عيد الاستقلال فى جنوب السودان، موضحًا أنهم يتطلعون لقيام السيد الرئيس بتلبية الدعوة وزيارة جوبا، وأكد الوزير برنابا على تطلعهم لاستمرار المساعدات والدعم المصرى لجنوب السودان خاصة فى مجالات بناء القدرات.

وأكد المتحدث الرسمى للخارجية، أن الوزيرين بحثا بشكل مفصل خلال الاجتماع تطورات الأوضاع السياسية والأمنية فى جنوب السودان والجهود المبذولة لوضع حد للصراع القائم بين الحكومة والمعارضة، حيث أطلع الوزير برنابا الوزير شكرى على تفاصيل التطورات الجارية فى جنوب السودان وجهود منظمة الإيجاد للوساطة بين الحكومة والمعارضة وتطلعهم لاستمرار الدور المصرى البناء فى الاتصال لكافة الأطراف المعنية لتحقيق الأمن والاستقرار فى جنوب السودان.

وقال عبد العاطى، إن شكرى أكد خلال الاجتماع حرص مِصر الكامل على تحقيق الاستقرار فى جنوب السودان بما يتيح المجال للتركيز على دفع جهود التنمية وتحسين مستوى معيشة شعب جنوب السودان، وشدّد على حرص مصر على استمرار تقديم كافة المساعدات الممكنة لدعم التدريب وبناء القدرات فى جنوب السودان.