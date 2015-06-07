الصحة: حالة وفاة نتيجة لهبوط بالدورة الدموية و28 إصابة بامتحانات الثانوية

تلقت غرفة الأزمات بوزارة الصحة، المكلفة بمتابعة الوضع الصحى على مستوى جميع لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظات الجمهورية المختلفة، بلاغات بوجود 27 حالة إصابة ما بين أزمات قلبية وإغماء وهبوط عام.

وأضافت الوزارة حسب بيان إعلامى منذ قليل، إنه يوجد اشتباه بالزائدة الدودية وانخفاض بضغط الدم وارتفاع بدرجة الحرارة وقىء وإسهال وانهيار عصبى بالإضافة إلى إصابة مراقب لجنة مدرسة بديرب نجم بمحافظة الشرقية نتيجة تصادم بدراجة نارية، حيث تم نقله إلى مستشفى الأحرار المركزى وحالة وفاة لطالبة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية داخل لجنة مدرسة بهتيم الثانوية.

وزارة الصحة: وفاة طالبة وإصابة 3 طلاب بانهيار عصبى بامتحان الثانوية اليوم

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