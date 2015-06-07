أخبار عاجلة

مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض في قمة الإبداع -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... عندما أرى صورة التين الشوكي أبكي لأني كنت أبيع التين الشوكي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... أي حد يلعب في شعري أنام على طول -
مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة -
شيري ستوديو - المطربة "بلقيس" ...قبل ما أغني ليا طقوس معينة.. وشيرين : أنا بضرب طبق كشري قبل أي حفلة -
مساء dmc - نيويورك تايمز: السيسي استطاع تحقيق أهدافه خلال زيارته لأمريكا خلال 6 دقائق فقط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الصحة: حالة وفاة نتيجة لهبوط بالدورة الدموية و28 إصابة بامتحانات الثانوية

Google+ Print
الصحة: حالة وفاة نتيجة لهبوط بالدورة الدموية و28 إصابة بامتحانات الثانوية الصحة: حالة وفاة نتيجة لهبوط بالدورة الدموية و28 إصابة بامتحانات الثانوية
تلقت غرفة الأزمات بوزارة الصحة، المكلفة بمتابعة الوضع الصحى على مستوى جميع لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظات الجمهورية المختلفة، بلاغات بوجود 27 حالة إصابة ما بين أزمات قلبية وإغماء وهبوط عام.

وأضافت الوزارة حسب بيان إعلامى منذ قليل، إنه يوجد اشتباه بالزائدة الدودية وانخفاض بضغط الدم وارتفاع بدرجة الحرارة وقىء وإسهال وانهيار عصبى بالإضافة إلى إصابة مراقب لجنة مدرسة بديرب نجم بمحافظة الشرقية نتيجة تصادم بدراجة نارية، حيث تم نقله إلى مستشفى الأحرار المركزى وحالة وفاة لطالبة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية داخل لجنة مدرسة بهتيم الثانوية.


>وزارة الصحة: وفاة طالبة وإصابة 3 طلاب بانهيار عصبى بامتحان الثانوية اليوم
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365