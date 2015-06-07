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وزارة التضامن: إجراء امتحان تكميلى للمتقدمين لوظائف التأمينات

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وزارة التضامن: إجراء امتحان تكميلى للمتقدمين لوظائف التأمينات وزارة التضامن: إجراء امتحان تكميلى للمتقدمين لوظائف التأمينات
قررت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إجراء امتحان تكميلى للمتقدمين فى مسابقة وظائف التأمينات لكل من أدوا الامتحان السابق، على أن يتم تحديد ميعاد الامتحان فى وقت لاحق.

وقالت وزارة التضامن فى بيان مساء اليوم: "إن ذلك القرار يأتى لإعلاء مبادئ العدالة، والمساواة، وتكافؤ الفرص، ورغبة من الوزارة فى اختيار وجذب أفضل وأكفأ وأجدر العناصر لشغل الوظائف المعلن عنها بالإعلان رقم 1 لسنة 2014 بصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص على نحو يسترشد بما نص عليه صراحة قانون الخدمة المدنية الذى كفل شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة".

وأوضحت أن القرار كذلك بناء على توصية اللجنة المحايدة المشكلة بقرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 39 لسنة 2015، والممثل فيها وزارات التضامن الاجتماعى والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وبعد مراجعة مدققة للاختبارات التى تمت للمرشحين، وكشفت عن بعض المثالب التى شابت عملية الاختيار لاسيما فى ظل الأعداد الضخمة للمتقدمين فقط.

وكان العديد من الشباب وخريجى الجامعات قد تقدمو لشغل الوظائف بصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال والخاص، وتم اختبارهم حتى قامت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بتشكيل لجنة لمراجعة إجراءات الاختبار، وأوصت اللجنة بضرورة إجراء امتحان تكميلى لتحقيق الشفافية بين المتقدمين.

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مصر 365