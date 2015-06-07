الصادق المهدى: طالبت السيسى بالعفو عن الإخوان الصادر ضدهم أحكام بالإعدام

كشف الإمام الصادق المهدى، رئيس وزراء السودان الأسبق، فى الندوة التى يلقيها الآن بمركز دال للدراسات بجاردن سيتى، عن أنه بعث بخطاب مفتوح إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى طالبه فيه بالعفو عن قيادات الإخوان الصادر بحقهم أحكام بالإعدام بعد الانتهاء من مراحل التقاضى المختلفة.

وأضاف الصادق المهدى: "قلت للرئيس السيسى فى الخطاب المفتوح نحن ضحايا حركة سودانية من أصل إخوانى ومع ذلك أعتقد أنه بعد أن تكتمل خطوات التقاضى يستخدم هو صلاحيته كرئيس الجمهورية لمنع الإعدام".

وقال: "إننى أعتقد أن المواجهة حتى كسر العظام للآخر ستؤدى لخطر كبير على مستقبل الوحدة الوطنية فى مصر، وهذا لا ينفى حاجة الإخوان لمراجعة موقفهم لأنهم ارتكبوا أخطاء كثيرة".

وأضاف: "قلت إننا فى إطار هذا العفو يمكن أن نتحرك، وينبغى أن نشجع أن يكون التيار الغالب داخل الإخوان هو الذى يقبل العملية السياسية والديمقراطية ويتراجع عن التكفير والعنف هذا مشروع يمكن نعمل به وهذا يفتح الطريق أمام الديمقراطية".

وتابع : "ما لم يجرى هذا التصالح وقبول حقوق الإنسان فإن المواجهات المصرية الصفرية ستودى بالمصلحة الوطنية"، مشيرًا إلى أن الإخوان لهم وجود فى مصر ودولى ممكن أن تتجه إلى المواجهات وهذا يضر الاستقرار فى مصر". مضيفًا: "هذا رأيى قلت له أرجو منكم بعد نهاية التقاضى بأمر القضاء أن تستخدم صلاحياتك الدستورية لأن الدستور المصرى يعطى رئيس الجمهورية هذا العفو ويساعدنا نحن الذين نريد نخرج من هذه الأزمة".

كما قال الإمام الصادق المهدى: "قوى المعارضة نجحت فى حملة "ارحل" التى قاطعت انتخابات 2015 إلى الآن والقوات المسلحة السودانية لن تطلق النار على الشعب السودانى إذا اتخذ موقفًا جامعًا والميليشيات القبلية ستتخذ نفس الموقف لكن يظل موقفهما صندوقًا مغلقًا.

ووصف المهدى الانتخابات الرئاسية اللخيرة فى السودان بالفاشلة وأظهرت النظام معزولاً والنظام لم يستطع أن يستقوى بها، وقال: "دعتنى الخارجية الألمانية وسئلت ما إمكانية استئناف الحوار الوطنى فى السودان بعد الانتخابات واقترحت عليهم إذا كانوا يريدون أن يجدوا فكرة حوار جديد مطالبة النظام بإجراء هامش جدية وإعلان أشياء تفتح مجال الثقة إطلاق سراح المعتقلين وإطلاق الحريات العامة".

وأوضح الصادق المهدى: "إذا استمر الوضع الراهن فى السودان كما هو فإن مستقبل السودان أن يتشظى وأن يتفتت لأن التنوع تحول إلى مواجهات وتحديات ولكن يدرأ هذا التشظى والمصير القاتم انتفاضة مخططة ليست مثل الربيع العربى تقوم بجزء وتسيب العملية ناقصة لابد من انتفاضة كاملة الثورة لابد أن تغير وتستبدل ليست طرد الحاكم فقط للأسف ثورات الربيع العربى اكتفت بالجزء الأول، والمطلوب انتفاضة مخططة".

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