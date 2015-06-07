"الأناضول" تعترف: استثمارات غربية بمصر بقيمة 138مليار دولار منذ عزل مرسى

اعترفت وكالة الأناضول، أنه منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسى، فى يوليو 2013، وقعت مصر صفقات مع شركات غربية بنحو 138 مليار دولار.

وأضافت وكالة الأنباء التركية فى تقرير تنتقد فيه تعامل الدول الغربية مع مصر بعد خلع الإخوان من الحكم بإعتبار مرسى منتخب ديمقراطيا، أن الشركات الغربية وقعت عددا من الصفقات التجارية الضخمة مع مصر منذ 2013.

زيادة حجم التجارة مع بريطانيا 30%

>وقالت الأناضول أنه على الرغم من الإنتظار لرد دولى على عزل بمرسى، فإن حجم الصفقات التجارية بين الغرب والحكومة المصرية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تجاوزت ال 138 مليار دولار وعددت الوكالة كبرى الصفقات بين الجانبين، موضحة أن المملكة المتحدة زادت حجم تجارتها مع مصر بنسبة 30% عام 2014 مقارنة بـ2013. وقام وفد من الشركات البريطانية العملاقة وعلى رأسهم BP وBG وVodafone برئاسة وزير الخارجية فيليب هاموند، بزيارة مصر، مارس الماضى.

ووقعت شركة النفط العملاقة BP صفقة لإنتاج النفط والغاز مع الرئيس السيسى هذا العام، بقيمة 12 مليار دولار. ووفقا للصفقة، فإن الشركة سوف تقوم بإستكشاف وإنتاج النفط والغاز فى المناطق شرق النيل وقناة السويس.

إستثمارات ألمانية وإيطالية

>وتابعت أن شركة الطاقة الألمانية، ذات الشهرة العالمية "سيمنز"، هى واحدة من الشركات التى أبرمت صفقة مربحة مع مصر. وقد أعلنت الشركة فى 2014 أنها سوف تنشأ 12 مروحة رياح وثلاث محطات غاز بقيمة 8.9 مليار دولار. ورغم الإنتقادات الموجهة لإستخدام مصر عقوبة الإعدام، فإن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعهدت بتوثيق العلاقات الإقتصادية مع مصر.

إينى هى شركة أوروبية أخرى أعلنت أواخر مارس عن إستثمارات فى مصر بقيمة 5 مليار دولار لإنتاج 200 مليون برميل نفط و33 مليار متر مكعب من الغاز خلال السنوات الأربع المقبلة، تقول الأناضول. وقال رئيس الوزراء الإيطالى ماتيو رينزى، عقب توقيع الصفقة،"إن تحدى مصر هو تحدينا، ورحلة مصر هى رحلتنا وإستقرار مصر هو استقرارنا". وردا على ذلك، قدم الرئيس السيسى الشكر لإيطاليا لدورها النشط فى تنمية مصر.

وفضلا عن ذلك أكد الرئيس الأمريكى باراك أوباما أنه سيواصل طلب إستئناف المساعدات العسكرية لمصر، فإن القاهرة وموسكو وقعتا مذكرة تفاهم لبناء مفاعل نووى لتوليد الطاقة فى منطقة الضبعة شمال غرب مصر.



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