محلب يبحث مع وزير الثقافة خطط وفعاليات الوزارة خلال شهر رمضان

استقبل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد وزير الثقافة عبد الواحد النبوى، والذى قدم استعراضا حول جهود الوزارة لتطوير المنشآت الثقافية المختلفة، وخططها وفعالياتها خلال موسم الإجازات الصيفية وأثناء شهر رمضان المقبل.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأن وزير الثقافة قدم خلال اللقاء عرضا حول الأصول والعقارات التابعة لوزارة الثقافة سواء المستغلة أو غير المستغلة، والتى سبق وأن طلب رئيس مجلس الوزراء إعداد حصر بها تمهيدا لدراسة الاستغلال الأمثل للأصول المتوقفة منها والاستفادة منها فى دفع الحركة الثقافية فى مصر.

وقد وجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بتشكيل لجنة هندسية بالتعاون بين وزارات الثقافة والإسكان والاستثمار لدراسة أفضل السبل لاستغلال تلك الاصول.

كما قدم وزير الثقافة خلال الاجتماع عرضا حول مشروعات الوزارة لتطوير وصيانة المتاحف الفنية والثقافية والتى يبلغ عددها 39 متحفا، منها 12 تعمل بالفعل، وكذلك خطة التطوير والصيانة لـ 27 متحفا، مؤكدًا أنه من المنتظر الانتهاء من مشروعات التطوير بالكامل فى نهاية يونيو 2016، كما أشار الى أن هناك عددا من قصور الثقافة والمتاحف الجاهزة للافتتاح بالفعل مثل قصر ثقافة المساعيد بالعريش ومتحف الخط العربى بالاسكندرية.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الانتهاء فى أسرع وقت ممكن من أعمال التطوير الخاصة بهذه المتاحف والتى تمثل أولوية مثل متحف الجزيرة، وجمال عبد الناصر، ومحمد محمود خليل، والمنصورة القومي.

وتضمن الاجتماع أيضا عرض وزير الثقافة لخطة وزارة الثقافة "للتحديث والبناء نحو ثقافة مصرية مستدامة 2015/2020"، والتى تتضمن من بين أهدافها بناء ثقافة مصرية مستدامة من خلال الحفاظ على الهوية الثقافية والتراث الوطنى ورعاية الموهوبين، وتطوير نظم إدارة العمل الثقافى وتشجيع حرية الرأى والتعبير والابداع.

وعرض الوزير أيضا لجهود الوزارة فى تشجيع الأنشطة الثقافية فى المناطق العشوائية بالتعاون مع وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات، وذلك لاكتشاف المواهب من خلال إقامة الفعاليات الثقافية المختلفة، كما أشار الى الفعاليات التى تنظمها الوزارة خلال شهر رمضان الكريم لعام 2015 فى مختلف القطاعات بكافة المحافظات، والتى يبلغ عددها نحو ثلاثة آلاف فعالية فى قصور الثقافة ودور الأوبرا المختلفة بها.

من ناحية أخرى، أكد وزير الثقافة أنه فيما يتعلق بسبل مواجهة قرصنة السينما والاعتداء على حقوق المفكرين والمنتجين المصريين، فقد اتخذت الوزارة عددا من الاجراءات للعمل على مواجهة تلك الظاهرة السلبية، من بينها مخاطبة إدارة القمر الصناعى يوتلسات لمنع القنوات من عرض أفلام دون أخذ الموافقات اللازمة.

وعلى صعيد آخر قدم الوزير عرضا لمبادرة صيف ولادنا تحت عنوان "ابتكر.. ابدع.. فكر.. نافس" والتى تأتى من منطلق رؤية الدولة فى بناء أجيال لهم الحق فى ممارسة الثقافة والفن والرياضة، وتعزيز طاقتهم وقدراتهم فى مواجهة جميع التحديات، واستثمار الاجازة الصيفية فى تعزيز تنمية وبناء واكتشاف قدرات أبنائنا الطلاب فى مختلف مراحل التعليم، وتهدف المبادرة من بين أهدافها إلى بناء جيل ثقافى ورياضى يعمل على الولاء للوطن والوفاء له، وتستهدف المبادرة الاطفال من سن (16:6) سنة، والشباب من سن (30:17) سنة، بالاضافة إلى ذوى الاحتياجات الخاصة، والاطفال بلا مأوى، وذلك من خلال مجموعة من الانشطة منها مشروع شواطئ الثقافة، ومشروع المليون قارئ، ومشروع مصر تبتكر، ومشروع أنا مبدع لذوى الاحتياجات الخاصة،ومشروع حرفتى مستقبلى للأطفال بلا مأوى، بالإضافة إلى المسابقات الثقافية والفنية والرياضية، وعروض السيرك والعروض السينمائية.