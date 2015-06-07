صفحة "السيسى" بالفيسبوك تنشر إنجازات الرئيس خلال عام من توليه الحكم

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، إحصائية لإنجازات الرئيس السيسى خلال عام من فترة توليه حكم مصر ، وذلك فى إطار مكافحة الإرهاب واستعادة الأمن.

وتبين الإحصائية كما يلى: ضبط 254 بؤرة إرهابية "تحرك إخوانى" بإجمالى 1671 متهما، وعدد العناصر التى تم تصفيتها 30 عنصرا إرهابيا، ضبط 2821 بؤرة إجرامية بإجمالى حوالى 38 ألف متهم، كشف غموض 154 جريمة خطف.

كما ضبط 464 عبوة ناسفة و 247 سلاح نارى و 182 سلاح خرطوش و19 حزام ناسف، وضبط 1682تشكيل عصابى كما ضبط 87 ألف قطعة سلاح، بالإضافة إلى ضبط 1170 حادثة قتل عمد و 621 سرقة بالإكراه و 661 هتك عرض و 94 إغتصاب.

وضبط 43 ألف قضية مخدرات "تعاطى\ إتجار"، وتنفيذ حوالى 6 مليون حكم، وتنفيذ إزالة 111ألف حالة تعدى على الأراضى الزراعية، وضبط 5766 سيارة مبلغ بسرقتها، وضبط 322قضية تزوير وتزييف.

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