"واتس آب اليوم السابع": انتشار القطط أسفل أسرّة مستشفى السنطة بالغربية

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "واتس آب اليوم السابع" WhatsApp Youm7، أرسل قارئ، صورة انتشار القطط أسفل سرير أحد المرضى بمستشفى "السنطة المركزى" التابعة لمحافظة الغربية.

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