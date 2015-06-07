أخبار عاجلة

مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض في قمة الإبداع -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... عندما أرى صورة التين الشوكي أبكي لأني كنت أبيع التين الشوكي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... أي حد يلعب في شعري أنام على طول -
مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة -
شيري ستوديو - المطربة "بلقيس" ...قبل ما أغني ليا طقوس معينة.. وشيرين : أنا بضرب طبق كشري قبل أي حفلة -
مساء dmc - نيويورك تايمز: السيسي استطاع تحقيق أهدافه خلال زيارته لأمريكا خلال 6 دقائق فقط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مدفعية الجيش العراقى تدمر 10 سيارات لتنظيم داعش بالأنبار

Google+ Print
مدفعية الجيش العراقى تدمر 10 سيارات لتنظيم داعش بالأنبار مدفعية الجيش العراقى تدمر 10 سيارات لتنظيم داعش بالأنبار
قصفت الفرقة الثامنة بالجيش العراقى تجمعات لتنظيم (داعش) الإرهابى بالمدفعية الثقيلة فى مناطق الفحيلات والبو دعيج ومحطة وقود أحمد العجمى بالأنبار غربى العراق، مما أسفر عن تدمير 10 سيارت وقتل من على متنها من إرهابيين.

وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية، اليوم الأحد، أن طيران التحالف الدولى قصف سيارة من نوع "بيك اب" محملة بالأشخاص والذخيرة، وتم تدميرها بالكامل فى منطقة جبة ضمن قاطع قيادة عمليات الجزيرة والبادية بالأنبار.

على صعيد آخر، التقى وزير الدفاع العراقى د.خالد العبيدى فى مكتبه بوزارة الدفاع مساء اليوم رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابى حاكم الزاملي، حيث بحثا تطورات الوضع الأمنى ومشاركة الحشد الشعبى مع القوات المسلحة العراقية، وناقشا العمليات العسكرية الجارية فى قضاء "بيجي" بمحافظة الأنبار بمشاركة مقاتلى العشائر والحشد الشعبي.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365