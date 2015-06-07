مدفعية الجيش العراقى تدمر 10 سيارات لتنظيم داعش بالأنبار

قصفت الفرقة الثامنة بالجيش العراقى تجمعات لتنظيم (داعش) الإرهابى بالمدفعية الثقيلة فى مناطق الفحيلات والبو دعيج ومحطة وقود أحمد العجمى بالأنبار غربى العراق، مما أسفر عن تدمير 10 سيارت وقتل من على متنها من إرهابيين.

وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية، اليوم الأحد، أن طيران التحالف الدولى قصف سيارة من نوع "بيك اب" محملة بالأشخاص والذخيرة، وتم تدميرها بالكامل فى منطقة جبة ضمن قاطع قيادة عمليات الجزيرة والبادية بالأنبار.

على صعيد آخر، التقى وزير الدفاع العراقى د.خالد العبيدى فى مكتبه بوزارة الدفاع مساء اليوم رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابى حاكم الزاملي، حيث بحثا تطورات الوضع الأمنى ومشاركة الحشد الشعبى مع القوات المسلحة العراقية، وناقشا العمليات العسكرية الجارية فى قضاء "بيجي" بمحافظة الأنبار بمشاركة مقاتلى العشائر والحشد الشعبي.

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