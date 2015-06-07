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البحرين تعلن أسماء عناصر بتنظيم"سرايا الأشتر" نفذوا عمليات إرهابية

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البحرين تعلن أسماء عناصر بتنظيم"سرايا الأشتر" نفذوا عمليات إرهابية البحرين تعلن أسماء عناصر بتنظيم"سرايا الأشتر" نفذوا عمليات إرهابية
بعد إعلانها ضبط تنظيم إرهابي شيعى مدعوم من إيران، أعلنت الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين أسماء عدد من أعضاء تنظيم"سرايا الأشتر" الإرهابي، والقبض على عدد من القياديين الميدانيين والمنفذين بالتنظيم والمتورطين بارتكاب سلسلة من الجرائم الإرهابية الخطيرة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، مساء الأحد، أن التحريات كشفت أن التنظيم الإرهابي تشكل أواخر العام 2012، حيث قام القياديان بالتنظيم أحمد يوسف سرحان"26 عاما، هارب، موجود في إيران" واسمه الحركي "أبومنتظر" وجاسم أحمد عبدالله "39 عاما هارب، موجود في إيران " واسمه الحركي "ذوالفقار" والمتورطان في عدة قضايا إرهابية، قاما بتجنيد عدد من العناصر بالبحرين تحت ما يسمى بـ"سرايا الأشتر".

العناصر المقبوض عليها


>وكشفت عن أسماء الإرهابيين منهم، فاضل محمد علي "25 عاما مقبوض عليه " واسمه الحركي "أبوحيدر"، حسين جعفر عبدالله "31 عاما مقبوض عليه" واسمه الحركي "ساجد" ، حيث تم تكليفهما بتشكيل مجموعة إرهابية مهمتها استهداف رجال الأمن على أن يتم التواصل مع القيادات الخارجية للتنظيم الإرهابي لتوفير المواد المتفجرة والدعم اللازم.

وبحسب اعترافات المقبوض عليهم فقد تلقى عناصر التنظيم الارهابي "سرايا الأشتر" تدريبات عسكرية بالعراق من قبل ما يسمى بــ"كتائب حزب الله" الارهابية ، شملت التدريب على أسلحة الكلاشينكوف والــ PKC والآر بي جي، بالإضافة إلى استخدام المواد المتفجرة C4 وكذلك TNT كما شمت التدريبات أعمال الخطف والقنص والرماية وفك وتركيب السلاح واستخدام قذائف الهاون والمناظير وفتيل التفجير والصواعق.

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