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صادق المهدى: نظام عمر البشير طبق سياسة الأرض المحروقة فى دارفور

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صادق المهدى: نظام عمر البشير طبق سياسة الأرض المحروقة فى دارفور صادق المهدى: نظام عمر البشير طبق سياسة الأرض المحروقة فى دارفور
قال الإمام الصادق المهدى، رئيس وزراء السودان الأسبق، إنه لأسباب تاريخية كانت هناك مشاكل فى دارفور، ونصيب تنموى ناقص، ونصيب خدمى ناقص، ونزاعات قبلية، ونهب مسلح، لكن عندما وقع الانقلاب فى 30 يونيو 89 لم تكن هناك بندقية واحدة ضد المركزية، لكن بدا لكثير من أهل دارفور أن النظام يحابى المكون العربى وهذا الشعور أدى إلى قيام حركتين باسم تحرير السودان والعدل والمساواة منذ 2002 واشتعل الموقف فى دارفور فى وجه التحدى لجأ النظام إلى خطة فرق تسد واستخدام المكون العربى ضد المكون الأفريقى.

وأضاف المهدى خلال كلمته بندوة مركز دال للدراسات والأبحاث، أن الأسرة الدولية كانت مهتمة باتفاق السودان مع الجنوب وقالوا لنظام السودان أحسموا قضية دارفور ونحن سنعتبرها قضية داخلية وهذا أعطى الضوء الأخضر للنظام غير المسئول باستغلال التناقض الأثنى ويطبق سياسة الأرض المحروقة.

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مصر 365

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