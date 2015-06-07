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الصادق المهدى: السودان من أكثر 5 بلدان فسادا فى العالم

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الصادق المهدى: السودان من أكثر 5 بلدان فسادا فى العالم الصادق المهدى: السودان من أكثر 5 بلدان فسادا فى العالم
قال الإمام الصادق المهدى رئيس وزراء السودان الأسبق فى الندوة التى يعقدها الآن بمركز دال للدراسات، إن قضايا الفساد عندما تثار فى السودان تمنع الصحافة من ذكرها والسودان يصنف باستمرار من أكثر 5 بلدان فسادا فى العالم.

وأضاف: "فى عهد غطرسة النظام فى الفترة الأولى كان النظام يقول نحن جئنا بالقوة ومن أراد المنازلة فلينازلنا بالقوة، وهو ما جعل فصائل المقاومة للنظام للحصول على السلاح من مصادر كثيرة، وفى المقابل قاومها النظام بتسليح مليشيات قبلية بدرجة نشرت السلاح فى السودان بصورة كبيرة لدرجة الناس يقولون فى السودان طريق الحرية يؤدى إلى السجن وطريق الغابة يؤدى الى القصر".

وتابع المهدى: "العنف صار ثقافة فى السودان؛ وانتشار الأسلحة بتشجيع من السلطة، وتوجد الآن 14 مواجهة مسلحة فى السودان، ثم انتقل العنف إلى الجامعات فتحولت الى ميدان عنف".

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