غرق 11 مراهقا قبالة السواحل المغربية

غرق أحد عشر مراهقا فى المحيط الأطلسى بعدما جرفتهم الأمواج خلال نزهة شاطئية جنوبى العاصمة المغربية، بحسب السلطات.

وقال تقرير لوكالة الأنباء الرسمية أن السلطات تمكنت من انتشال خمس جثث فيما لا يزال ستة أشخاص آخرون مفقودون، ويفترض أنهم غرقوا، لا سيما بعد قيام الشرطة بعمليات بحث طويلة بالقرب من مدينة بوزنيقة اليوم الأحد.

وتمكنت السلطات من إنقاذ اثنين.

والضحايا كانوا ضمن مجموعة من ستة وأربعين شخصا - معظمهم بين الثانية عشر والسابعة عشر - خرجت فى نزهة شاطئية قام بتنظيمها أحد النوادى الرياضية من مدينة بنسليمان القريبة.

وشاركت مروحيتان وقارب سريع فى عمليات البحث عن الضحايا.

وعادة ما يشهد ساحل المغرب المطل على الأطلسى أمواجا عاتية ولكن الشواطئ تمتلئ بالرواد بسبب الطقس الحار.

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