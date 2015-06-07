أخبار عاجلة

مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض في قمة الإبداع -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... عندما أرى صورة التين الشوكي أبكي لأني كنت أبيع التين الشوكي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... أي حد يلعب في شعري أنام على طول -
مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة -
شيري ستوديو - المطربة "بلقيس" ...قبل ما أغني ليا طقوس معينة.. وشيرين : أنا بضرب طبق كشري قبل أي حفلة -
مساء dmc - نيويورك تايمز: السيسي استطاع تحقيق أهدافه خلال زيارته لأمريكا خلال 6 دقائق فقط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

غرق 11 مراهقا قبالة السواحل المغربية

Google+ Print
غرق 11 مراهقا قبالة السواحل المغربية غرق 11 مراهقا قبالة السواحل المغربية
غرق أحد عشر مراهقا فى المحيط الأطلسى بعدما جرفتهم الأمواج خلال نزهة شاطئية جنوبى العاصمة المغربية، بحسب السلطات.

وقال تقرير لوكالة الأنباء الرسمية أن السلطات تمكنت من انتشال خمس جثث فيما لا يزال ستة أشخاص آخرون مفقودون، ويفترض أنهم غرقوا، لا سيما بعد قيام الشرطة بعمليات بحث طويلة بالقرب من مدينة بوزنيقة اليوم الأحد.

وتمكنت السلطات من إنقاذ اثنين.

والضحايا كانوا ضمن مجموعة من ستة وأربعين شخصا - معظمهم بين الثانية عشر والسابعة عشر - خرجت فى نزهة شاطئية قام بتنظيمها أحد النوادى الرياضية من مدينة بنسليمان القريبة.

وشاركت مروحيتان وقارب سريع فى عمليات البحث عن الضحايا.

وعادة ما يشهد ساحل المغرب المطل على الأطلسى أمواجا عاتية ولكن الشواطئ تمتلئ بالرواد بسبب الطقس الحار.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365