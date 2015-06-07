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وزير الدفاع اللبنانى: الجيش جاهز لرد أى اعتداء على أراضينا

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وزير الدفاع اللبنانى: الجيش جاهز لرد أى اعتداء على أراضينا وزير الدفاع اللبنانى: الجيش جاهز لرد أى اعتداء على أراضينا
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء اللبنانى وزير الدفاع الوطنى سمير مقبل أن الجيش اللبنانى جاهز لرد أى إعتداء على الأراضى اللبنانية.

وقال وزير الدفاع اللبنانى أن "الهبة لتسليح الجيش اللبنانى بقيمة ثلاثة مليارات دولار من فرنسا هى أمر ملكى ولا أحد يستطيع أن يبحث فيها".

وفى معرض رده على مطالبات التيار الوطنى الحر بزعامة العماد ميشال عون بتسمية صهره العميد ميشال روكز قائدا للجيش اللبنانى خلفا لقائد الجيش الحالى العماد جان قهوجي..أكد مقبل أنخ من غير الممكن البحث فى تعيين قائد جيش قبل 3 أشهر من موعد الاستحقاق.

وأضاف أن باقية وستعمل ولن تشل، (وذلك ردا على تهديد التيار الوطنى الحر بتعطيلها).
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مصر 365

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