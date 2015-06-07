8 نصائح لخفض نسبة الكوليسترول الضار.. أهمها تناول ملعقتين زيت زيتون يوميا

مع انتشار العادات الغذائية السيئة، والتى تعتمد بصورة كبيرة على تناول الوجبات السريعة والغنية بالدهون المشبعة، ارتفعت فى المقابل نسبة الإصابة بالعديد من الأمراض على رأسها السمنة والكولسترول.

الدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة يقدم لمرضى ارتفاع الكوليسترول الضار عددا من النصائح المهمة التى تساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار بالجسم وهى:

>1- تناول ملعقتين من زيت الزيتون يوميا يخفض نسبة الكوليسترول الضار ويمكن إضافتهم إلى طبق السلاطة أو الفول.

>2- تناول الحبوب الكاملة كالشوفان والقمح (البليلة) مع اللبن منزوع الدسم فى وجبة الإفطار.

>3- تناول خمس إلى سبع حبات من اللوز غير المملح يوميا، فهو يقلل من معدلات الكوليسترول الضار بصورة ملحوظة.

>4- أضف ملعقة صغيرة من الكركم الى الطعام أثناء إعداده .

>5- أضف ملعقة من خل التفاح الى كوب من الماء، وتناوله بعد وجبة الغداء ووجبة العشاء يوميا.

>6- اهتم بتناول الأسماك الزيتية الغنية بعنصر الأوميجا 3، كبديل عن اللحوم الحمراء.

>7- احرص على تناول ثلاث حبات من الثوم يوميا.

>8- اهتم بالحصول على حصة من الفواكه الحمضية كالبرتقال والليمون.