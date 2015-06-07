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ضبط نصف طن ياميش وعدد 4100 رغيف بلدي مدعم خلال حملة تموينية بسوهاج‎

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ضبط نصف طن ياميش وعدد 4100 رغيف بلدي مدعم خلال حملة تموينية بسوهاج‎ ضبط نصف طن ياميش وعدد 4100 رغيف بلدي مدعم خلال حملة تموينية بسوهاج‎

أرشيفية

قامت مديرية بسوهاج بالإشتراك مع إدارة مباحث التموين بحملات مكبرة، أسفرت عن ضبط نصف طن ياميش منتهي الصلاحية وغير صالح للإستهلاك الآدمي، لدي أثنين صاحبي محلين جملة بدائرة قسم ثاني سوهاج بقصد إعادة بيعه خلال شهر رمضان وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرير المحضر اللازم.

كما تم تحرير محضر جنح مركز جهينة ضد عيسي .م.ع صاحب مخبز بلدي ناحية نجع العتالكة ـ نزة الهيش بعنيبس ، كما تحرر محضر جنح مركز جهينة ضد إبراهيم ع .ع صاحب مخبز بلدي ناحية نجع الفقير نزة البحرية الطليحات وذلك لتجميعهما عدد 115 بطاقة تموين ذكية بقصد التلاعب بها بصرف الدقيق والخبز من المخبز للمواطنين، بقصد الإستيلاء علي المال العام وجاري إتخاذ الإجراءات لغلق المخبزين ، وتم تحرير محضر ضد “فريد ش .ل . ع” مقيم بقية أبو حجر مركز صدفا محافظة اسيوط، وذلك لتجميعه 59 بطاقة تموينية ذكية تابعة لأسيوط ، وضبط بحوزته أيضا عدد 4100 رغيف بلدي مدعم، علماً بأن أسيوط لم تطبق بها المنظومة بكامل مراكزها.

تم تحرير عدد 15 محضر جنحة ضد أصحاب مخابز توك توك بدائرة مركز طما لإدارتهم منشأة بدون ترخيص، وتم تحرير 15 محضر متنوع “عدم إعلان عن ، عدم حمل شهادة صحية ، عدم الإلتزام بالإشتراطات الصحية لمحلات الجزارة”K وتم العرض علي النيابة المختصة للتصرف.

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