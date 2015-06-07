المجلس القومى لشئون القبائل العربية بالإسماعيلية يؤكد وقوفه خلف الرئيس

أكد الدكتور فتحى عامر، رئيس اللجنة التأسيسية للمجلس القومى لشئون القبائل العربية، وأعضاء المجلس بالإجماع، وقوفهم صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية الحكيمة والرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية معلنين تأييد جموع القبائل المصرية ومساندتهم للقوات المسلحة درع مصر وشرطتنا التى تسهر على أمن وأمان الوطن والمواطنين مؤكدين وحدة الصف المصرى فى التصدى ومواجهة الارهاب الأسود وأى محاولة للنيل من أمن مصر واستقرارها.

جاء ذلك خلال احتفالية توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس وجهاز محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة بحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام لمحافظة الاسماعيلية نيابة عن اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية والدكتور فتحى عامر رئيس اللجنة التأسيسية للمجلس القومى لشؤن القبائل المصرية واللواء أركان حرب محمد على شمس الدين والمستشار عصام الجهينى الأمين العام للمجلس والشيخ كامل مطر عضو المجلس الرئاسى والشيخ عبد الله جهامة واللواء أشرف يوسف والدكتور السيد حزين وعبد المالك التوادرى والشيخ أحمد سلامة داود وعدد كبير من أعضاء المجلس وممثلى القبائل المصرية بجميع محافظات جمهورية مصر العربية.

كما تم توقيع بروتوكول للتعاون فيما بين المجلس القومى لشئون القبائل المصرية وفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية بالإسماعيلية برئاسة نورهان سيد عيد مدير الفرع وذلك لتفعيل برامج وخطة محو الأمية وتعليم الكبار مع أبناء القبائل المصرية بالمنطقة.

وفى السياق نفسه قام السكرتير العام للمحافظة ورئيس وأعضاء المجلس القومى لشؤن القبائل المصرية على رأس القافلة الطبية التى نظمها المجلس بزيارة مستشفى الإسماعيلية العام وقسم الغسيل الكلوى لتقديم أجهزة الغسيل الكلوى والمعدات والمستلزمات الطبية دعمًا للمستشفى العام بالمحافظة وتأتى هذه القافلة ضمن سلسلة القوافل الطبية والخدمية التى ينظمها مجلس شئون القبائل والتى تجوب جميع محافظات الجمهورية.