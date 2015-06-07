تنسيق بين الأوقاف والشباب والرياضة بسوهاج لإقامة أمسيات دينية فى رمضان

قال الشيخ عبد الرحمن اللاوي مدير العلاقات العامة بمديرية أوقاف سوهاج، إنه عقد اليوم لقاء بمديرية الشباب والرياضة بسوهاج بين الشيخ إسماعيل الصغير وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج و أحمد الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، وذلك للتنسيق بينهما فى إقامة الأمسيات الدينية التي ستعقد بمراكز الشباب بمحافظة سوهاج خلال شهر رمضان المعظم .

وقال الشيخ إسماعيل الصغير وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج فى تصريحات له، أن مديرية الأوقاف أعدت بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة برنامجًا كاملًا لهذه الأمسيات الدينية الخاصة بمراكز الشباب بالمحافظة والتي يحاضر فيها نخبة من علماء أوقاف سوهاج.

وأعرب عن اهتمامه بقطاع الشباب في مجال الدعوة، وأنه لابد من توعيتهم دينيا بسماحة ووسطية الإسلام حتى يكونوا محصنين من الدعوات المتطرفة.

كما رحب أحمد الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، بمثل هذه الأمسيات الدينية في مراكز الشباب، مشيرًا إلى أن مراكز الشباب ليست للرياضة فقط، وإنما عليها دور تربوي تثقيفي توجه به الشباب إلى صحيح الدين وحسن الخلق والمعاملة الطيبة بين أفراد المجتمع.

وأشار إلى أن مثل هذه الأمسيات التي تتعاون فيها الأوقاف مع الشباب والرياضة في سبيل إثراء الوعى الشبابى وإشباعه بالمنهج الوسطي المعتدل من خلال علماء الأوقاف الذين سيتحدثون في هذه الأمسيات.

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