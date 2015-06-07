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محافظ كفر الشيخ يوافق على فتح باب الحجز بوحدات سكنية فى بلطيم

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محافظ كفر الشيخ يوافق على فتح باب الحجز بوحدات سكنية فى بلطيم محافظ كفر الشيخ يوافق على فتح باب الحجز بوحدات سكنية فى بلطيم
وافق الدكتور مهندس أسامة حمدي عبد الواحد، محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، على فتح باب التقدم للحصول على وحدات سكنية ضمن المشروع القومي لإسكان الشباب بمدينة بلطيم، لمن يرغب من أبناء مراكز ومدن المحافظة.

على أن تكون الأولوية لمن سبق لهم سداد مقدم الحجز وقدره 5000 جنيه، ولم يقم بسحب المقدم أو سبق له أن تسلم وحدة سكنية بأي مركز من مراكز المحافظة، بشرط استكمال سداد مبلغ 35 ألف جنية عند الاستلام ، على أن لا يقل سن المتقدم عن 20 سنة ولا يزيد عن 50 سنة، ولا يتجاوز الدخل الشهري للأسرة2000 جنية ، و 1000 جنية للشاب الأعزب ، وعلى أن يتم تقديم الطلبات بديوان عام المحافظة ، وسيتم إجراء بحث اجتماعي لتحديد المستحقين من الذين تقدموا للحصول على هذه الوحدات السكنية.

الجدير بالذكر أن عدد الوحدات 130 وحدة سكنية متوفرة ببلطيم كاملة المرافق جاهزة للاستلام .

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