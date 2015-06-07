بالفيديو..محافظ كفر الشيخ يشهد افتتاح الدورة التدريبية لقيادات الصف الثانى

شهد الدكتور مهندس أسامة حمدي عبد الواحد محافظ كفر الشيخ ، اليوم الأحد ، افتتاح الدورة التدريبية لقيادات الصف الثاني ( قادة المستقبل ) للعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية التابعة لها من حملة الماجستير والدكتوراه وبعض المؤهلات العليا .

ويعمل البرنامج على تأهيل ورفع قدرات الصف الثاني من العاملين على الإدارة وتحسين أدائهم لخدمة المواطنين وإعدادهم كقادة ، وعددهم 30 متدربا ، ومدة البرنامج 10 أيام في المدة من 7 يونيو/201 حتى 18يونيو2015 الجاري ، وذلك بفرع قطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والري ، كما يضم البرنامج خبير ألماني وخبراء محليين كمحاضرين .

كما تم عرض فيلم تسجيلي عن البرامج التدريبية بالري ، بحضور ممثل وزير الري المهندسة نجوى الخشاب رئيس قطاع التدريب الاقليمى، والمهندس شوقي كريم وكيل وزارة الري بكفر الشيخ والمهندس عادل المرادنى مدير مركز التدريب بكفر الشيخ والخبير الالمانى والفر شينجن، ونادية حبشي مدير التدريب بالمحافظة، وعلى الشراكي منسق التدريب بالديوان العام .

وأشاد الدكتور أسامة حمدي محافظ كفر الشيخ، بوزارة الري ووكيل الوزارة على إتاحة الفرصة لتدريب القيادات المتوسطة والعمل على تدريب قيادات الصف الثاني، موضحًا أن المحافظة ستتكلف بهذه الدورات التدريبية، وهذا يأتي من دور الاهتمام وإدراك قيمة العلم، وان العالم ينجح بالعلم متمنيا للمتدربين التوفيق.

وأضاف أن البرنامج يضم العلوم الإنسانية والتنمية البشرية ليتم تدريبهم 40% نظري و 60% عملي .

كما يتضمن البرنامج تنمية مهارات الصف الثاني 30 متدرب في كيفية التعامل مع النواحي الفنية والإدارية والتعامل مع القيادات لتتسع الفئة المستهدفة للوزارات الأخرى والجامعات والنقابات والقطاع الخاص ودورات للمتخصصين والمهندسين والشئون المالية والإدارية والحاسب الالى والإدارة وتنمية المهارات .

وأشار المهندس شوقي كريم وكيل وزارة الري بكفر الشيخ، إلى أن قطاع التدريب الدورات الإقليمية ولدول حوض النيل والري داخل مصر وخارجها وتطبيقات الاستشعار عن بعد والأمن الغذائى وأساليب التدريب المختلفة وورش العمل .