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أحدث تقنية لعلاج الجلوكوما بعملية بسيطة لا تتعدى 5 دقائق

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أحدث تقنية لعلاج الجلوكوما بعملية بسيطة لا تتعدى 5 دقائق أحدث تقنية لعلاج الجلوكوما بعملية بسيطة لا تتعدى 5 دقائق
كشفت الأبحاث الطبية الحديثة عن أحدث صيحة لعلاج مرض الجلوكوما أو المياه الزرقاء، وذلك باستخدام تقنية جديدة وبسيطة للغاية، ولن تكلف المرضى أموالاً كثيرة.

وتعتمد التقنية العلاجية الجديدة التى ابتكرها علماء بريطانيون على حقن أنبوبة دقيقة ومرنة داخل العين، حيث تعمل على تصريف السوائل الزائدة إلى أحد التجاويف الطبيعية الموجودة بجوار العين، وهو ما يساهم بالنهاية فى تقليل الضغط داخل العين.

وتعرف هذه التقنية والأنبوبة المستخدمة باسم "Xen Gel Stent"، وأكد الباحثون أنها تعد أكبر طفرة فى علاج مرض الجلوكوما خلال السنوات الأخيرة، وأضافوا أن ما يزيد من الإثارة هو إمكانية إجراء هذه العملية خلال 5 دقائق فقط، بينما تحتاج الوسائل العلاجية الأخرى حوالى ثلاثين دقيقة أو أكثر.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السابع من شهر يونيو الجارى.

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