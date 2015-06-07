اقتصاديون يعددون إنجازات الرئيس السيسي خلال عامه الأول

قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي لأمور البلاد بدأت الحكومة والدولة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية، لعل أهمها مجموعات الإصلاحات الهيكلية بالموازنة العامة للدولة التي نتج عنها تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة إلى حدود الـ250 مليار جنيه مصري بعدما كانت مرشحة للتفاقم لتصل إلى 350 مليار جنيه، بجانب مجموعة من السياسات التي أتبعتها الحكومة المصرية أبرزها تفعيل قانون الضريبة العقارية وترشيد الدعم وتطبيق قانون الحد الأقصى والأدنى.

وأضاف أن هذه السياسات التي أتخذتها الدولة هدفت لتأمين عجز الموازنة وكان جلياً على الدولة المصرية منذ يونيو 2014 الاتجاه إلى المشروعات القومية كمشروع حفر قناة السويس الموازية وتنمية محورها وكذا مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي وإحياء مشروع توشكى من جديد وسلسلة الطرق الجديدة البالغ طولها 3200 كيلو متر، إضافة إلى مشروع المثلث الذهبي بجانب مشروع استصلاح وزراعة 4 مليون فدان والبدء في المرحلة الأولى له بمليون فدان، علاوة على مشروع المليون وحدة سكنية، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تمثل قاطرة للتنمية في مصر.

وقال الدكتور ايمن فرج الباحث الاقتصادي أن مؤتمر تنمية ودعم الاقتصاد المصري كان بمثابة نقطة تحول حيث شهد نجاح كبير وحقق مزايا عدة للاقتصاد المصري ومنها؛ وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي وكان بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، والنجاح في جذب الاستثمار الأجنبي لمصر وقد تم الإعلان مؤخرًا عن تصنيفها كأول دولة في جذب الاستثمارات بـ18.8 مليار دولار أي أنها حققت إنجاز خلال الـ6 أشهر الماضية لتحتل المرتبة الأولى، موضحاً أن الاستثمارات الأجنبية المتدفقة لمصر كانت تتراوح بين 2: 4 مليار دولار خلال سنوات 2012 وحتى 2014 وهو ما يعد طفرة اقتصادية حققتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت الدكتورة عالية المهدي، الخبيرة الاقتصادية، وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن هناك فرق بين السياسات الاقتصادية والإنجازات الاقتصادية التي تحقق على أرض الواقع، موضحة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق إنجازات عدة خلال عامه الأول بالحكم حيث نجح في الترويج لمشروع قناة السويس وبالفعل كان أداء العمل به فوق جميع التوقعات وقد قاربت بالفعل على الإنتهاء، مضيفة أنه حقق نجاح أخر على مستوى المؤتمر الاقتصادي كأحد الأليات ومن المأمول أن يحقق زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة لكن حتى لا يمكن تقييم ذلك لعدم وجود منشور رسمي بما تم تنفيذه.

وتابعت أنه لو كانت تلك السياسات توسعية فالقرارات التي أتخذها كل من محافظ البنك المركزي ووزير المالية خاطئة، وإن كانت السياسة إنكماشية فهذا ليس وقتها المناسب نهائيًا.