إيرينا شايك تنفي وجود أي علاقة لها مع بلاتر

نفت العارضة الروسية إيرينا شايك، الصديقة السابقة للبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، وجود أي علاقة تربطها برئيس الاتحاد الدولي المستقيل جوزيف بلاتر.

وقال المتحدث الرسمي باسم العارضة الروسية في تصريحات لصحيفة “ميرور” البريطانية: “ما يثار، محاولة مثيرة للشفقة لإحداث البلبلة، ما سمعناه عار تماما عن الصحة”.

وأضاف: “ليس لدينا نية لأي اتجاه أو تحرك، لأن ما نشر في الصحيفة ليس له أساس، كما نفى مصدر مقرب من العارضة الروسية أن يكون هناك أيضًا علاقة من أي نوع مع بلاتر.

وكانت صحيفة “الموندو ديبورتيفو” الإسبانية قد زعمت أن بلاتر كانت تربطه علاقة عاطفية مع صديقة رونالدو السابقة، وهو ما سهل حصول “الدون” على جائزة الكرة الذهبية الأخيرة بحسب ما نشرته الصحيفة.

وأكدت ” El Mundo Deportivo” في وقت سابق أن بلاتر البالغ من العمر 79 عاما كان على علاقة عاطفية مع عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك البالغة من العمر 29 عاما، وذلك بعد افتراقه مع لاعبة التنس البولندية إيلونا بوغوسكايا في عام 2004.

ويرتبط بلاتر المستقيل من منصب رئيس الفيفا الآن مع ليندا باراس البالغة من العمر 50 عاما، وهي سيدة أرمنية الأصل وتعيش في سويسرا، بينما ارتبطت إيرينا شايك بعد انفصالها عن كريستيانو رونالدو بعلاقة مع الممثل الأمريكي برادلي كوبر.