البابا تواضروس يلتقى طلبة الإكليريكية بالإسكندرية

التقى البابا تواضروس الثاني مساء اليوم الأحد، طلاب الكلية الإكليريكية بالإسكندرية.

حضر اللقاء الأنبا كيرلس آفا مينا والأنبا إكليمنضس والأنبا إيلاريون والقمص رويس مرقس وكيل عام البطريركية بالإسكندرية والقمص أبرآم بشوندي وكيل الكلية الإكليريكية بالإسكندرية والآباء القس أنجيلوس إسحق والقس أمونيوس عادل من سكرتارية البابا، وعدد من الآباء الكهنة والآباء رهبان دير مارمينا الذين يدرسون بالكليةالإكليريكية.

بدأ اللقاء بكلمة من القمص أبرآم بشوندي تحدث فيها عن أبوة البابا تواضروس وأتعابه الكثيرة في الخدمة وفلسفته في العمل بهدوء في الخدمة.

وبعدها ألقى البابا محاضرة على الطلبة في مادة العهد الجديد عن رسائل المعلم بولس الرسول.