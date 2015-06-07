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القبض على موظف بحى مصر القديمة متلبسا بتقاضى رشوة 5 آلاف جنيه

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القبض على موظف بحى مصر القديمة متلبسا بتقاضى رشوة 5 آلاف جنيه القبض على موظف بحى مصر القديمة متلبسا بتقاضى رشوة 5 آلاف جنيه
تمكنت مباحث مرافق القاهرة، اليوم الأحد، من ضبط باحث قانونى بالشئون القانونية بحى القديمة متلبسا برشوة حصل عليها من أحد أصحاب شركات المقاولات التى قامت بالبناء المخالف بالمنيل.

ترجع الواقعة إلى أن شخص يدعى رفعت حسين، صاحب شركة الحنين للتجارة والمقاولات ذهب إلى قسم مباحث المرافق واشتكى تضرره من "أ _ م"، الذى يعمل باحث قانونى بالشئون القانونية بحى مصر القديمة لطلبه رشوى 5 آلاف جنيه مقابل عدم ذكر مخالفات ومطابقات بالتقرير الوارد لجهة رقابية بالعقارات رقم "3، 5"شارع الفتح و10 شارع الملك المظفر بالمنيل، حيث أكد صاحب الشركة أنه على اتصال دائم بالباحث على هاتفه.

فيما أكدت التحريات برئاسة اللواء خالد يحيى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة والعقيد آسر كمال رئيس مباحث المرافق والنقيب محمد الغرباوى صحة المعلومات التى أدلى بها رفعت حسين، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض محضر التحريات على النيابة العامة، تم إصدار إذن لها من النيابة لتصوير اللقاءات والمكالمات الصادرة والواردة بينهم، ومن ثم تم ضبط المتهم بعد تلقيه الرشوة.

وتم تنفيذ إذن النيابة بتاريخ 7 يونيو بالتنسيق مع قطاع نظم الاتصال وتكنولوجيا المعلومات بالإدارة العامة للمساعدات الفنية، وتم تسجيل مكالمة تليفونية صادرة من هاتف الشخص الذى أبلغ على هاتف الباحث القانونى، حيث حدد موعد للقاء معه بمكتبه بشارع الفتح بمصر القديمة.

وتم تصوير اللقاء بين المبلغ والمتهم متلبسا بتقاضيه مبلغ 5 آلاف جنيه وهى مبلغ الرشوة الثابت بمحضر التحريات حال تواجده بمكتب المبلغ وبمواجهه المتهم بتسجيل المكالمه وواقعه الضبط اعترف بالواقعة وعلل ذلك مروره بضائقة مادية.

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مصر 365

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