جاريث بيل: لازلت أتأقلم في أجواء ريال مدريد

رغم أنه خاض موسمين مع ريال مدريد لكن جاريث بيل يرى أنه لازال يتأقلم مع أجواء اللعب بقميص ناد كبير بحجم الميرنجي.

جاريث بيل جاء إلى ريال مدريد بـ100 مليون يورو في الصيف قبل الماضي.

وفي الموسم المنصرم عانى الويلزي الأعسر من انتقادات كبيرة لمستواه. لكن بيل يرى أنه لازال في مرحلة التأقلم وأن المستقبل أفضل.

وقال بيل: "لازلت أعتبر نفسي في مرحلة التأقلم فيما يخص اللعب مع ناد كبير مثل ريال مدريد".

وتابع "لكن، فلنلمس الخشب. إن ظلت الإصابات بعيدة عني فأنا أرى أن المستقبل لازال أمامي كبيرا".

وأردف "في الموسم المقبل سنبذل 110% من طاقتنا للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا والفوز باللقب كما نفعل دوما".