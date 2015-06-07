راكيتيتش: اللقاء كان سهلا.. ومبروك ليوفنتوس

أكد إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة الإسباني أن نهائي دوري أبطال أوروبا الذي فاز به فريقه على حساب يوفنتوس الإيطالي كان سهلا بمجرد تسجيل البلوجرانا الهدف الثاني.

وأشاد الدولي الكرواتي بأداء منافسه في المباراة وأكد أن فريقه تفوق لأنه كان الطرف الأفضل في الموقعة النهائية.

وحسم برشلونة نهائي الأبطال بنتيجة 3-1 أمام يوفنتوس ليتوج بالثلاثية التاريخية بعد حصده لقبي الدوري والكأس المحليين.

وقال راكيتيتش بعد اللقاء لشبكة (سكاي سبورت) الإنجليزية:"لقد عملنا بجهد كبير طوال الموسم. كنا الفريق الأفضل، لكن أبارك ليوفنتوس".

وأضاف "من الطبيعي أن يمثل يوفنتوس صعوبات لنا في المباراة، إنها مباراة نهائية. لكن بالنسبة للمباراة ككل، كنا نحن الفريق الأفضل وكنا متحكمين في الأمر".

وأتم "الأمر فقط كان يتعلق بتوقيت تسجيلنا الهدف الثاني. لقد كان لقاء سهلا وجيدا".