أزار: كائنان فضائيان يقفان بيني وبين الكرة الذهبية

أكد إدين أزار لاعب تشيلسي الإنجليزي أنه يطمح للتفوق على الثنائي العالمي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في سباق الحصول على جائزة الكرة الذهبية بالسنوات المقبلة.

وقال أزار لصحيفة (سن) الإنجليزية:"لقد كان هذا هو حلمي دائما. عندما انتقلت لنادي ليل الفرنسي أخبرت مدربي أن يوما ما سأفوز بالكرة الذهبية".

وأضاف "لسوء الحظ، يوجد كائنان فضائيان في عالم الكرة، ميسي ورونالدو. من الصعب التفوق عليهما، لكنني أبذل قصارى جهدي من أجل ذلك".

وحصل الدولي البلجيكي على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي الموسم الحالي الذي توج فيه مع تشيلسي بلقب الدوري ولقب كأس الرابطة الإنجليزية.