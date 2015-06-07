بينيتث يرفض وجود كريم بنزيمة؟ وكيل اللاعب يرد

بعدما خرجت العديد من التقارير البريطانية تقول إن مانشستر يونايتد وأرسنال يتسابقان على خدمات كريم بنزيمة، أكد وكيل اللاعب أن المهاجم الفرنسي لن يرحل عن ناديه الإسباني ريال مدريد.

تقارير إسبانية قالت إن رافايل بينيتث المدير الفني لريال مدريد لا يرغب في كريم بنزيمة ويأمل في بيعه هذا الصيف.

هذا التقرير ساعد الصحافة البريطانية على إثارة العديد من القصص عن احتمالية انتقال اللاعب إلى يونايتد أو أرسنال.

لكن كريم دجيزيري وكيل اللاعب قال لصحيفة ماركا الإسبانية: "بنزيمة يرغب في الاعتزال مع ريال مدريد".

وتابع "لم أقابل أحدا من الأندية الإنجليزية. لا أرسنال ولا مانشستر يونايتد".

وأضاف "كريم لن يرحل إلا إذا قال ريال مدريد له أنك زائد عن الحاجة".

وأكدت صحيفة ماركا أن ريال مدريد أكد للاعب أهميته في خطط النادي الملكي ومديره الفني رافا بينيتث.