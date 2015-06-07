الاتحاد الأوروبي ينصر نيمار ضد رونالدو

أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم تتويج البرازيلي نيمار دا سيلفا بلقب هداف دوري أبطال أوروبا على حساب كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

موسم دوري أبطال أوروبا انتهى رسميا بإعلان تتويج برشلونة بطلا لأوروبا على حساب يوفنتوس.

برشلونة ضرب يوفنتوس بثلاثية مقابل هدف ليرفع اللقب الأغلى من ملعب برلين بألمانيا.

نيمار هز شباك يوفنتوس ليصل إلى الهدف رقم 10 بالتساوي مع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو إلا أن (اليويفا) احتسب لقب الهداف لصالح نيمار بسبب دقائق اللعب.

نيمار لعب 12 مباراة وسجل 10 أهداف خلال 1026 دقيقة بقميص برشلونة وهو عدد أقل مما شارك به رونالدو وميسي.

رونالدو سجل 10 أهداف خلال 1065 دقيقة مع ريال مدريد في دوري الأبطال. بينما أهداف ميسي الـ10 جاءت خلال 1147 دقيقة.

ليتوج نيمار بلقب الهداف بينما صنع ميسي 6 أهداف كأفضل صانع ألعاب في المسابقة.