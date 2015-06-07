6 خرافات شهيرة حول منتجات الألبان.. أبرزها إنه يسبب الربو

تناول الألبان بشكل منتظم من أهم العادات الغذائية التى لا غنى عنها للتمتع بصحة جيدة، ولكن فى الوقت نفسه ينتشر عدد من الخرافات والأفكار الخاطئة حول الألبان، ونسلط الضوء على أبرزها، وذلك حسبما نشر مؤخراً بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى.

وأشار التقرير إلى أن بعض الخرافات تدعى أن منتجات الألبان قد تتسبب فى زيادة الوزن، وهو أمر خاطئ تماماً، فهى لا تتسبب فى أى مشاكل صحية حال تناولها بتوازن، كما أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل فى هضم اللاكتوز يمكنهم تناول بعض منتجات الألبان مثل الجبن والزبادى، وحتى الألبان بعكس التحذيرات الخاطئة التى تحذر هؤلاء الأشخاص إطلاقاً من تناول منتجات الألبان.

ولفت التقرير إلى أن البعض يدعى أن مكملات الكالسيوم قد تغنى الإنسان عن تناول الألبان، وأنها كافية تماماً للحصول على احتياجات الجسم من هذا العنصر، ولكن الحقيقة أن الإفراط فى تناول الكالسيوم له أضرار خطيرة، ويساهم فى رفع فرص الإصابة بأمراض القلب، ويفضل الحصول على الكالسيوم من المصادر الطبيعية.

وأضاف التقرير أن من الخرافات الشهيرة أن الألبان تزيد من كثافة المخاط وإفرازات الجسم المختلفة، وكما تحفز فرص الإصابة بالربو، ولا يوجد أى دليل علمى يؤيد ذلك، كما لا يصح إطلاقاً أن ألبان البقر والجاموس لا تصلح أن يتناولها الإنسان، وأخيراً يحظر تناول اللبن قبل غليه نظراً لأن ذلك قد يتسبب فى إصابة الإنسان بأمراض خطيرة.