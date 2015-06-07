245 دواء لعلاج الضغط فى مصر وربع المرضى فقط يتناولون العلاج

أكد الدكتور محسن إبراهيم أستاذ أمراض القلب بطب القاهرة رئيس الجمعية المصرية لضغط الدم خلال مؤتمر قسم القلب بطب الإسكندرية كارديو الكس أن هناك علاجا دوائيا لخفض ضغط الدم المرتفع، وأيضا لابد من تغيير نمط الحياة وتغيير أسلوب المعيشة لمرضى ضغط الدم.

واستعرض خلال المؤتمر شقين من العلاج هما نوعية الغذاء لمرضى ضغط الدم والشق الثانى الأدوية المستخدمة فى علاج الضغط المرتفع وطرق استخدامها ودواعى الاستعمال واختيار العقار المناسب للمريض، وماذا يفعل الطبيب إذا لم يستجب المريض للعلاج موضحا أن عدد المرضى الخاضعين للعلاج على المستوى القومى فى مصر حوالى ربع المرضى الذين يتناولون العلاج وأن 8% فقط من المرضى المصريين يتم التحكم فى ضغط الدم المرتفع لديهم.

وأشار أن هناك شرائح من المرضى ذات حساسية لملح الطعام وأن زيادة الملح تؤدى إلى زيادة كبيرة فى الضغط لدى هؤلاء المرضى ومن هذه الشرائح المرضى المسنين ومرضى الكلى ومرضى السكر والمرضى ذوى البشرة السمراء موضحا أنة لابد لهؤلاء المرضى الحد بقدر الإمكان من الإقلال من كمية الملح بحيث لا تتجاوز عن 4 جرامات فى اليوم.

أما بالنسبة للأدوية المستخدمة فى العلاج فيوجد حاليا فى مصر 245 عقار لعلاج ضغط الدم تتبع 9 مجموعات دوائية مختلفة مشيرا إلى أنه يجب على الطبيب أن يحدد منذ البداية مدى حاجة المريض للعلاج الدوائى حيث إن هذا العلاج يستمر مدى الحياة وبدون انقطاع حتى إذا عاد الضغط إلى الأرقام الطبيعية.

وقال كذلك يجب تحديد نوعية العقار حسب حالة المريض ووجود عوامل أخرى مثل السكر وأمراض الكلى وهبوط القلب وأمراض الشرايين.