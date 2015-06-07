من المهم حماية بشرة المولود الناعمة، خاصة وجهه، من الخدوش في الأسابيع الأولى من ولادته، وهذا يتم بوضع القفازات القطنية على يد المولود أو الجوارب الصغيرة لتحميه، وبعض الأمهات يقمن باستخدام القماط لإبعاد اليدين عن الوجه، ولكن مع هذا فتقليم الأظافر مهم جداً؛ لأن أظافر المولود في هذه المرحلة تطول بسرعة كبيرة وتكون رقيقة وحادة في نفس الوقت.



لا تترددي أو تخافي من تقليم أظافر مولودك بسبب صغر عمره أو حركته، وإليك بعض المعلومات الأساسية لتساعدك على إتمام هذه العملية بسلاسة:

- أظافر يد المولود تنمو بسرعة كبيرة وقد تحتاجين لتقليمها أكثر من مرة في الأسبوع.

- أظافر قدم المولود تطول ببطء وقد تحتاجين لتقليمها مرتين في الشهر لا أكثر.

- قد تلاحظين التواء أظافر قدم مولودك متجاوزة حدود الظفر، وهذا طبيعي لرقة الظفر ونعومته.

- أظافر مولودك تزداد صلابة قريباً وستستطيعين تمييز حدود الأظافر وإن كان لا يزال متصلاً بالأصبع أم لا.



كيف ومتى تقلمين أظافر مولودك؟

- أسهل طريقة للحفاظ على قصر أظافر مولودك في الأيام الأولى من ولادته هي أن تزيلي نهايات الأظافر بجرها باستخدام أصابعك؛ لأنها طرية جداً وتسهل إزالتها.

- بإمكانك أيضاً استخدام مقص الأظافر الخاص بالمولود أو أداة تقليم الأظافر، والتي تكون نهايتها دائرية مخصصة لأظافر الطفل.

- تستطيعين أيضاً استخدام مبرد صغير لبرد الأظافر، خاصة في الأيام الأولى من عمر المولود قبل أن تقوى.



- إن قمت باستخدام أداة تقليم الأظافر أو المقص الخاص، فعليك القيام بهذه العملية بحذر تام، قومي بالضغط على جلدة طرف الأصبع لإبعادها عن الظفر وامسكي يد مولودك بإحكام أثناء التقليم.

- قد تسهل عليك المهمة بوجود شخص آخر معك، كزوجك أو صديقتك، فأحدكما بإمكانه الإمساك بالمولود برفق ليقلل من حركته، بينما يقوم الآخر بقص أظافره.

- باستطاعتك أيضاً تقليم أظافره عندما يكون هادئاً كأثناء الرضاعة أو النوم.



- إن جرحت الجلد المحيط بالأظفار فلا تقلقي، اضغطي على المنطقة بلطف باستخدام قطعة قطن نظيفة ورطبة، ولا تستخدمي «البلاستر»؛ لتجنب اختناق طفلك بسببه.

- قلمي أظافر يد مولودك بشكل منحنٍ، وأظافر القدم بشكل مستقيم، لتجنب الالتهابات ونمو الظفر داخل الجلد.

- تجنبي قضم أظافره بفمك؛ فقد تتسببين في حدوث الالتهابات له، وكذلك عدم رؤيتك لما تفعلين قد يسبب له الأذى.