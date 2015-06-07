مكياج يخلصكِ من انتفاخات وجهك أثناء الحمل

مع دخول المرأة في شهور الحمل يبدأ عليها أعراض الانتفاخ في كامل الجسم وخاصة وجهها، لذا تشعر بنوع من الاستغراب عندما تنظر لنفسها بالمرآة، ودائماً عالم التجميل والمكياج في تطور من أجل جمال المرأة، وكانت آخر الابتكارات في مجال المكياج هو نحت البشرة، أو ما يعرف بـ«الكونتور». ولذا ننصحك باعتماده في مكياجك أثناء الحمل.



إليك الخطوات التالية التي تقدمها لنا خبيرة التجميل روز عربجي؛ للحصول على مكياج يخلصكِ من انتفاخات الحمل:

الخطوة الأولى:

أولاً، طبّقي الفاوندايشن الفاتح على شكل مثلث على الجبين وتحت العينين. ثمّ ارسمي خطاً عمودياً على الأنف وخطاً أفقياً صغيراً تحت الأنف.

الخطوة الثانية:

بعد ذلك، ارسمي خطاً بالفوندايشن من لون بشرتك فوق عظام الحنك؛ وصولاً إلى الذقن أي تحت شفتك السفلية.



الخطوة الثالثة:

استخدمي في هذه الخطوة الفاوندايشن باللون الداكن؛ لتحديد معالم الوجه التي تريدين إخفاءها، ارسمي أولاً خطاً رفيعاً في أعلى الجبين على شكل نصف دائرة، ثمّ ارسمي خطاً فوق الجفن المتحرك، وعلى جانبي الأنف وخطاً تحت عظمة الحنك وصولاً حتى الذقن. وأخيراً ارسمي أيضاً خطاً على عظمة الخد.



الخطوة الرابعة:

استعيني بعد ذلك بفرشاة مكياج عريضة؛ كي تمزجي وتمرغي الألوان؛ لتتجنبي ظهور خطوط بألوان مختلفة.



الخطوة الخامسة:

في المرحلة الأخيرة، طبّقي مكياج العيون والشفاه الذي يناسبك؛ للحصول على إطلالة مميّزة في إطلالاتك اليومية والسهرات.

أهم نصائح وحيل نحت الوجه بالمكياج

1. ابدئي دائماً بوضع الكونسيلر، ثم كريم الأساس قبل عمل خطوات نحت الوجه؛ حتى يسهل عليك تحديد أماكن الظل والنور التي ستبرز جمالك.

2. اختاري لوناً داكناً متماشياً مع لون بشرتك؛ لعمل الظلال على الوجه مع مراعاة أن يكون أغمق بدرجة واحدة فقط عن لون بشرتك. يفضل أيضاً اختيار لون يخلو من درجات الأحمر أو البرتقالي.

3. ابتعدي عن الهاي لايت اللامع، أو الذي يتخلله جليتر؛ حتى تحصلي على مظهر طبيعي أكثر كما يفضل أن يكون بنفس درجة لون بشرتك الطبيعية.



4. في حالة استخدام منتجات كريمية، تخلي عن أدوات المكياج، وضعي جميع المنتجات بأصابعك أما إذا كنت تستخدمين منتجات بودرة فيفضل العمل بفرشاة مروحية مسطحة بها عدد قليل من الشعيرات.

5. أهم ما في نحت الوجه بالمكياج هو المزج الجيد لطبقات المكياج الموضوعة؛ حتى تتمتعي بإطلالة طبيعية خالية من المبالغة.

6. عند استخدام أصابعك لفرد المكياج، قومي بالتربيت بأصابعك بدلاً من المسح على البشرة؛ لأن التربيت يساعد في دمج المنتج بشكل أفضل على الوجه، أو يمكنك الاستعانة بإسفنجة المكياج.