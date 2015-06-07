الرئيس السيسي يفتتح 3 مشروعات بالسويس

أعلن ديوان عام محافظة السويس أن المشروعات التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأحد، كانت من بينها 3 مشروعات داخل نطاق المحافظة وجميعها تهدف خدمة المواطنين والاقتصاد الوطنى.

وأشار بيان صادر من الديوان العام إلى أن المشروعات هى افتتاح أعمال تطوير وتوسعة طريق القاهرة ـ السويس الصحراوى فى المسافة من الطريق الدائرى وحتى الطريق الدائرى الإقليمى بطول 34 كم ليصبح خمس حارات مرورية بدلاً من ثلاثة حارات وعرض “20.6″ متر لكل اتجاه وجزيرة وسطى بعرض متغير مما يسمح بزيادة الطاقة الاستيعابية لخدمة ما يزيد عن 30000 ” ثلاثون ألف” مركبة يومية.

وأكد الرئيس على الهيئة العامة للطرق والكبارى بسرعة الأنتهاء من الأعمال المتبقية فى الطريق وحتى مدخل محافظة السويس لافتتاحها يوم 6/8/2015.

كما تم افتتاح ميناء بدر الجاف على مساحة 78 فدانا بمنطقة الأدبية بحى عتاقة بالسويس والذى يحتوى على منطقة تخزين الحاويات بمسطح (300) ألف متر مربع وثلاجات لحفظ البضائع بطاقة 5000 طن وعدد 200 عربة مبردة وعدد 2 ساحة انتظار حاويات صادر/ وارد كل بطاقة 1500 حاوية وساحة إنتظار سيارات مبردة بطاقة 311 سيارة ومنطقة تفتيش جمركى ومخازن ومسجد سعة 500 مصلى وفندق بطاقة 80 غرفة.

و افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى مركز علاج الأورام بجوار مستشفى القوات المسلحة بمدينة السلام على مساحة 820 مترمربع بإجمالى 16 غرفة، و7 دورات مياه منها دورة مياه مجهزة لذوى الإحتياجات الخاصة ويشتمل المركز على منطقة إستقبال ومنطقة متابعة للمرضى، ومنطقة علاجية، ومنطقة للعاملين وتم تجهيز المركز بأحدث التجهيزات الطبية بواسطة هيئة أمداد وتموين القوات المسلحة.