بالصور..”عظامك أمانة” ندوة توعوية حول مخاطر هشاشة العظام

نظم الدكتور عمرو العباسي إستشاري النساء والتوليد ندوة لزيادة الوعي الطبي من مخاطر الإصابة بمرض هشاشة العظام لدى النساء.

حيث حضر الندوة مجموعة من السيدات والشابات من مختلف الأعمار، بالإضافة إلى ضيفة الشرف الفنانة لقاء سويدان، وبطلة السباحة المصرية د. رانيا علواني والمذيعة هويدا أبوهيف والإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد، وأخصائية التغذية العلاجية الدكتورة سارة أبوالنجا، وإستشاري الأسنان الدكتور محمد أبورية والدكتورة سوسن لبيب من معامل ابن حيان.

وأطلق الدكتور عمرو العباسي الندوة تحت شعار حملة “عظامك أمانة “، لتوعية النساء من مرض هشاشة العظام الذي يعاني منه حوالي 25% من السيدات اللاتي مررن بفترات حمل وولادة متكررة و تعرضن لتغيرات هرمونية في سن اليأس حيث أنها الفترة التي يقل فيها كثافة العظام .

وأكد الدكتور عمرو العباسي أن ذلك المرض غالباً ما يتم إكتشافه في أوقات متأخرة، وذلك بعد تعرض المريض الي كسور في عظام الحوض وغيرها، وأنه من بين أعراض المرض هو شعور المرأة بآلام في العظام عند بذل أي مجهود ضئيل.

وأشار د. عباسي إلى أن أكثر النساء عرضة للإصابة بهذا المرض هن المدخنات، ومدمنات الكافيين، والممتنعات عن شرب الألبان وأي منتجات أخري تعد مصدر لتزويد الجسم بما يلزمه من الكالسيوم، وأنه من السهل على الطبيب توقع الإصابة حتى دون إجراء تحاليل طبية أوالكشف بالأشعة على كثافة عظام الحوض والفخذ، وذكر أنه يمكن معالجة من يعاني من الهشاشة وتفادي خطورة المرض حينما يتم إكتشافه مبكراً قبل أن يحدث تآكل في العظام .

ومن هنا تأتي أهمية التوعية بالكشف المبكر لدي طبيب النساء، للتأكد من عدم تواجد بعض من الأمراض الوراثية كأمراض السكر و الضغط و بعض من أنواع السرطانات مثل سرطان الثدي و الرحم و المبيض .

وقامت الدكتورة ساره أبو النجا عضو الجمعية المصرية للسمنة بتوعية الحضور من السيدات بأهمية تقديم الوجبات الغذائية التي تحتوي علي أكبر نسبة من الكالسيوم والفيتامينات الضرورية لبناء العظام و حمايتها من الهشاشة و خصوصاً بعد الثلاثين من العمر .

وأشارت د. رانيا علواني بطلة مصر في السباحة، إلي أهمية ممارسة الرياضة علي مختلف أنواعها وذلك للمحافظة على صحة المرأة العامة بالإضافة الي أن الرياضة تزيد من كثافة العظام و تحسين الحالة المزاجية.

ومن جانب آخر أكد الدكتور محمد أبو ريه استشاري الأسنان أن مريض هشاشة العظام قد يعاني من مشاكل صحية لها علاقة باللثة و الأسنان و قد يضطر في بعض الحالات الي إجراء عملية جراحية لشد اللثة، وعمل تركيبات معينة للتعامل مع الحالات الخاصة بالأسنان المتحركة .

وتحدثت خلال الندوة المذيعة هويدا أبو هيف مقدمة برنامج التفاح الاخضر،عن تجربتها مع الرشاقة والنظام الصحي و كيفية إستبدال العادات السيئة المتبعة خلال الوجبات الأساسية أو الفرعية علي مدار اليوم بأخري صحية تساعد النساء علي المحافظة علي الرشاقة والصحة العامة و حذرت أيضاً من تناول المشروبات الغازية و اللجوء الي الوجبات السريعة.

وفي نهاية الندوة تم تكريم الفنانة لقاء سويدان والمذيعة لمياء عبدالحميد وكابتن مصر رانيا علواني والمذيعة هويدا أبو هيف والصحفية ماجدة فهمي.

وقدم معمل ابن حيان خصومات بنسبة 15% لكل السيدات الحاضرات على كل الأشعة والتحاليل التي يمكن إجراءها في المعمل ، بالإضافة إلى كشف مجاني على كثافة العظام، وكشف سونار رباعي الأبعاد مجاني للسيدات الحوامل.