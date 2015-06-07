مقتل 4 من ميليشيات “حزب الله” جراء اشتباكات مع فصائل المعارضة بغرب سوريا

لقي 4 عناصر من ميليشيا حزب الله اللبناني مصرعهم اليوم الأحد جراء اشتباكات بين الحزب ومقاتلي “جيش الفتح” التابع للمعارضة السورية في مرتفعات القلمون السوري المتاخمة لمرتفعات بلدة عرسال اللبنانية غربي سوريا .

ونقلت شبكة ( سكاي نيوز ) الإخبارية عن ناشطين سوريين قولهم “إن مقاتلي جيش الفتح التابع للمعارضة السورية قاموا بإطلاق صاروخ على تجمع لعناصر حزب الله في منطقة الرهوة

> في مرتفعات القلمون المتاخمة لبلدة عرسال , مما أدى إلى مقتل 4 عناصر منهم , وهم عباس كوراني وربيع بخاري وعلي عكنان والرابع من آل علوية ” .

وتشكل هذه الاشتباكات امتدادا لمعارك منطقة القلمون المستمرة منذ مايو الماضي بين جبهة النصرة وفصائل من المعارضة السورية المسلحة من جهة, والقوات الحكومية السورية وحزب الله من جهة أخرى.